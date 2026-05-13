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Avvelena la moglie con la candeggina nel caffè, arrestato un uomo a Pistoia

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Maggio 2026
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(Adnkronos) –
Avrebbe tentato di avvelenare la moglie mettendole della candeggina nel caffè. Per questo, con l’accusa di lesioni gravissime, martedì 12 maggio, è stato arrestato dai carabinieri a Pistoia un operaio di 55 anni. Secondo quanto emerso dalle indagini dei carabinieri coordinate dalla Procura della città toscana, sabato 9 maggio l’uomo avrebbe offerto alla moglie un caffè ‘allungato’ con la candeggina. La notizia è pubblicata oggi dal quotidiano ‘La Nazione’ nell’edizione della cronaca di Pistoia.  

La donna avrebbe accusato un malore subito dopo aver bevuto il caffè preparato in casa ma è riuscita a chiedere aiuto ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Attualmente si trova ricoverata in osservazione all’ospedale San Jacopo di Pistoia. 

L’uomo, padre di due bambini, si trova nel carcere di Pistoia, in attesa di comparire davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. 

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