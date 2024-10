Autunno in Sala Ichòs gli appuntamenti teatrali da ottobre a dicembre

Venerdì 11 ottobre inaugura un calendario di appuntamenti autunnali a Sala Ichòs sotto la direzione artistica condivisa di Salvatore Mattiello, Patrizia Di Martino, Maria Cira Iacomino e Rosario Liguoro.

Sala Ichòs si conferma come luogo delle opportunità per le arti, puntando sempre di più sulla diversità, sul valore della rete tra le associazioni e sulla comunicazione con il proprio pubblico. Sarà una sala aperta a tutti gli artisti che si vogliono esibire: non solo teatro ma uno spazio per verificare le differenti possibilità che lo spettacolo dal vivo ha per esprimersi.

Ogni esibizione sarà integrata da interviste con gli artisti e da un dibattito, per creare quella sinergia, quel rapporto immediato tra compagnia e pubblico che solo un piccolo teatro di prossimità può garantire. Inoltre, il teatro si espande e fa rete diventando luogo di sperimentazione e gestione di 4 associazioni culturali: alla storica Ichòs si aggiunge Itinerarte, Danza&Danza e Naturarte.

Il primo appuntamento della stagione teatrale autunnale in Sala Ichòs è previsto per venerdì 11 ottobre, ore 21.00 con I gabbiani vengono tutti da Brooklyn uno spettacolo di teatro/canzone tratto dall’omonimo romanzo di Ettore Castagna.

Uno spettacolo leggero, agile, perfetto per i piccoli teatri. In scena l’autore e il suo romanzo. Ettore Castagna legge, racconta, suona e canta la piccola e drammatica epica di Little Joe Zangara che attentò alla vita di Roosevelt, portando sul palco una riflessione sulla giustizia, l’emigrazione, la dignità dell’uomo.

A seguire, il secondo appuntamento del mese è con Peccati. Il regno animale, spettacolo di musica elettronica e parole di Alfonso Tramontano Guerritore e Luigi Ferrara, in scena sabato 19 ottobre, ore 21.00. Peccati è un progetto di storie elettroniche raccontate a voce su variabili sonore. Di queste storie, di scariche e melodie si nutre il pensiero che muta il racconto.

Altri appuntamenti in calendario

Venerdì 8 novembre, ore 21.00

La Matassa – di Vernicefresca

regia di Massimiliano Foa, con Nicola Mariconda e Rossella Massari

Sabato 9 novembre ore 21.00 e domenica 10 novembre, ore 19.00

Buen Dia – di Il Ginepraio

regia di Pasquale Lanzillotti, con Pasquale Lanzillotti, Elvira Scorza e Chiara Barassi

Sabato 16 novembre ore 21.00 e domenica 17 novembre ore 19.00

Doppio Specchio – di Teatro Avamposto Numero Zero

di e con Anita Mosca

Dal 22 al 24 novembre

Niente è come sembra – di Naturarte

di e con Patrizia Di Martino

Sabato 7 dicembre ore 21.00

Itinerarte in

In nome della madre di Erry De Luca

con Tina Femiano; regia di Riccardo de Luca

dal 12 al 15 dicembre

Rassegna performance di teatro, musica e danza a cura di Consorzio Utopia

Direttore di scena: Ciro di Matteo

Organizzazione generale: Gino Protano

Collaborazione artistica: Sabrina D’Aguanno e Angela Fagnano

Parcheggio gratuito disponibile in loco; possibilità di navetta gratuita da Piazza Bovio

Biglietto intero 10 €; ridotto 8 €; abbonamento 8 spettacoli 50 €

Info e prenotazioni: cell. 366 8711689