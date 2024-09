Attacco russo a Poltava, Zelensky “Almeno 41 morti e oltre 180 feriti”

Aracu "Wold Skate Games 2024 evento che farà la storia" ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al via del mondiale dei mondiali, quasi 160 titoli in due settimane in uno sport urbano che è visto e soprattutto praticato dai giovani. Credo che sia una cosa bella, invadere la città con un multigames che farà la storia, ed è una cosa grande unire quattro Regioni come Abruzzo, Emilia-Romagna, […]

Piantedosi "La mafia uccide meno, ma non è meno insidiosa" PALERMO (ITALPRESS) - “La lotta alla mafia deve ancora essere portata avanti in chiave moderna - continua Piantedosi -. Cosa nostra uccide meno, ma non è meno insidiosa in quanto inquina l’economia legale e le istituzioni e impoverisce i territori: molto è stato fatto sia come interventi normativi sia come competenze sviluppate, ma l’esperienza insegna […]

Camorra, blitz in Campania con 42 misure cautelari CASERTA (ITALPRESS) - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Caserta, hanno dato eseguito un’ordinanza applicativa di misura cautelare, emessa dal GIP presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 42 persone (32 in carcere, 3 agli arresti domiciliari e 7 al divieto di dimora nella […]

Rigivan oro paralimpico a Parigi "No alle discriminazioni" PARIGI (FRANCIA (ITALPRESS) - "Prima di entrare ero divorato dall'ansia, paura no, ma ansia di sbagliare, la pressione di chi stava a guardare, gli avversari. Poi una volta salito in pedana è sparito tutto e ho lanciato il più forte possibile". E lo ha fatto davvero Rigivan Ganeshamoorthy, per tutti RIGI, l'azzurro che allo Stade […]