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Attacco hacker a Sistemi informativi (Ibm), indagano pm antiterrorismo di Roma

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Indagano i pm dell’antiterrorismo di Roma sul presunto attacco hacker a Sistemi Informativi, la società controllata da Ibm attiva nella progettazione e realizzazione di soluzioni It e che gestisce l’infrastruttura tecnologica per la pubblica amministrazione italiana e diversi grandi aziende.  

Nel fascicolo, coordinato dal procuratore di Roma Francesco Lo Voi, al momento si procede per accesso abusivo a sistema informatico e i magistrati capitolini attendono un’informativa. A mettere a segno l’attacco potrebbero essere stati hacker cinesi della crew Salt Typhoon. Del caso se ne sta occupando anche l’Acn, l’agenzia per la cybersicurezza, che si è messa subito al lavoro per definire l’origine e l’eventuale impatto dell’attacco.  

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