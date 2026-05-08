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Attacco alla petroliera, il caccia Usa colpisce nello Stretto di Hormuz

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla8 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Tensione alle stelle nello Stretto di Hormuz. Un caccia ha aperto il fuoco contro due petroliere battenti bandiera iraniana dirette verso porti della Repubblica islamica. Il Comando Centrale dell’esercito statunitense (Centcom) ha diffuso il video che documenta l’operazione. Un caccia F/A-18 Super Hornet ha colpito le petroliere con munizioni di precisione, prendendo di mira i fumaioli delle imbarcazioni al fine di renderle inutilizzabili. Secondo quanto riferito dal Centcom le due navi, entrambe prive di carico, sarebbero state fermate “prima che entrassero in un porto iraniano nel Golfo dell’Oman, in violazione del blocco navale statunitense in corso”. 

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