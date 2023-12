Atalanta rientra in zona Europa con Lookman, 1-0 al Lecce e sesto posto

(Adnkronos) – L'Atalanta batte il Lecce a Bergamo per 1-0, la sblocca Lookman nella ripresa e la Dea rientra in zona Europa salendo al sesto posto a 29 punti, scavalcando la Roma che domani gioca a Torino contro la Juventus. Partita in equilibrio con i salentini che hanno mancato diverse volte il pareggio nel secondo tempo. Al 14' è Scamacca a provarci per i padroni di casa su assist di Pasalic in seguito alla punizione battuta da Lookman, il suo diretto esce dopo aver colpito l'esterno del palo. Al 21' ci prova il Lecce con Kaba dalla distanza, Carnesecchi salva. L'Atalanta ci prova al 22' e al 25' con Zappacosta e ancora Scamacca, la difesa salentina allontana con Rafia in scivolata. Pericolosa l'Atalanta con Koopmeiners dopo una papera di Falcone alla mezz'ora, salva Baschirotto. Occasione Lecce al 43' con Krstovic di testa, anche questa molto fuori. Un minuto di recupero. Al 50' brutto tiro di Scamacca che divora un'occasione mandando la palla in rimessa laterale. Ci riprova 5 minuti dopo con una cannonata ma Falcone blocca, e in ogni caso era fuorigioco. Un minuti prima si era reso pericoloso il Lecce con la conclusione di Krstovic innescato da Kaba. Al 56' il gol del Lecce a cura di Strefezza ma anche qui è fuorigioco, ancora nulla di fatto in tabellone. Subito dopo è Pasalic di testa che tenta la via del gol ma prende la traversa. Vantaggio Atalanta finalmente al 58' con un'azione personale di Lookman e un diagonale angolatissimo di piatto destro che colpisce rasoterra l'interno del palo e carambola in rete. Al 63' ancora un'occasione per Scamacca, Falcone anticipa e manda in calcio d'angolo. Al 66' ancora Lookman ma stavolta Falcone lo ferma. Ancora Lecce al 69' con Gendrey per Krstovic, il tiro di destro però va in alto. Il Lecce sfiora il pareggio all'80' con Piccoli dopo il lancio di Gendrey, il destro esce fuori di poco con Carnesecchi lontano. All'85 è Muriel a cercare il raddoppio dopo un buon dialogo con Lookman ma non raggiunge la palla che finisce sul fondo. Il Lecce risfiora il pareggio al 90' con Oudin, Carnesecchi salva il risultato. Quattro i minuti di recupero. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mi piace: Mi piace Caricamento...