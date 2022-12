ATAC: i locker di Amazon e InPost arrivano in Metro

Sono stati presentati nella stazione Pigneto Metro C, i primi locker targati Amazon e InPost. I nuovi punti di ritiro permetteranno ai clienti di prelevare gli ordini acquistati online o effettuare i resi direttamente nelle stazioni della metropolitana in piena sicurezza. Un servizio di grande utilità per i passeggeri in transito nelle stazioni della metropolitana che potranno unire le esigenze di spostamento con quelle di ritiro.

Da oggi i locker sono già attivi nelle stazioni di Valle Aurelia e Anagnina (Metro A), Termini e Sant’Agnese Annibaliano (Metro B/B1), Pigneto, Malatesta, Teano, Mirti e Torre Maura (Metro C).

Il programma di installazioni proseguirà per tutto l’anno e si concluderà nei primi mesi del 2023, quando il servizio sarà disponibile su un totale di 21 stazioni delle tre linee cittadine (6 della linea A, 10 della linea B-B1, 5 della linea C). Con i nuovi locker sarà possibile gestire potenzialmente oltre 2700 consegne giornaliere.



Le metro come hub strategico della mobilità. Roma è la prima grande città europea a installare una rete così capillare di locker all’interno della metropolitana. La consegna mediante locker presso le stazioni della metropolitana incrementa l’offerta di servizi al cliente all’interno delle infrastrutture del trasporto pubblico gestite da ATAC, rendendo le stazioni metro sempre più hub strategico della mobilità cittadina. Poter ritirare i propri ordini in stazione contribuisce infatti a rendere il ciclo consegna/ritiro più sostenibile, in linea con gli obiettivi e le priorità del PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) e con la visione della “Città in 15 minuti” promossa dall’amministrazione capitolina.



L’elenco completo delle stazioni:



METRO A: VALLE AURELIA-LEPANTO-FLAMINIO-ARCO DI TRAVERTINO-GIULIO AGRICOLA-ANAGNINA

METRO B: LAURENTINA-EUR FERMI-EUR PALASPORT-BASILICA SAN PAOLO -TERMINI-CASTRO PRETORIO-PONTE MAMMOLO

METRO B1: JONIO-CONCA D’ORO-S.AGNESE ANNIBALIANO

METRO C: PIGNETO-MALATESTA-TEANO-MIRTI-TORRE MAURA

