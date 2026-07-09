Atac approva il bilancio 2025, conti in utile per terzo anno consecutivo

(Adnkronos) – L’Assemblea dei soci di Atac Spa ha approvato il Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2025. I risultati confermano il percorso di consolidamento economico e industriale dell’azienda, evidenziando un miglioramento dei principali indicatori economici, finanziari e operativi e rafforzando le condizioni necessarie per sostenere gli investimenti previsti dal Piano strategico operativo. Il valore della produzione supera il miliardo di euro, attestandosi a 1,023 miliardi, con un incremento del 7% rispetto al 2024 (+67,3 milioni di euro).

Particolarmente significativo è il risultato del Margine operativo lordo, che raggiunge 131,8 milioni di euro, in crescita del 20,5% rispetto all’anno precedente. Si tratta dell’indicatore che misura la capacità dell’azienda di generare valore attraverso la propria attività caratteristica e che conferma il rafforzamento della gestione operativa e il consolidamento del percorso di crescita avviato negli ultimi anni. Il bilancio si chiude inoltre con un utile netto positivo di 331 mila euro, che, come deliberato dall’Assemblea, sarà destinato in parte alla riserva legale e per la parte restante alla distribuzione al socio Roma Capitale.

Anche sotto il profilo patrimoniale e finanziario i risultati evidenziano una situazione di grande equilibrio. La Posizione finanziaria netta rimane positiva per oltre 101 milioni di euro, consentendo all’azienda di sostenere un piano di investimenti che nel solo 2025 ha quasi raggiunto i 200 milioni di euro se si considerano anche gli interventi sulle infrastrutture commissionati da Roma Capitale (23 milioni di euro). Il Patrimonio netto si attesta a 485,7 milioni di euro, confermando la solidità della struttura patrimoniale. I risultati economici sono accompagnati da un miglioramento delle principali performance operative.

Nel corso del 2025 Atac ha prodotto 147,3 milioni di vetture/chilometro, con una crescita superiore al 7% rispetto all’anno precedente, a conferma dell’incremento dell’offerta di trasporto per cittadini e visitatori. Prosegue anche il recupero della domanda. Venduto un volume di oltre 104 milioni di titoli di viaggio, quindi biglietti e abbonamenti, con un incremento dell’8,8% rispetto al 2024. A trainare la crescita sono stati soprattutto: i biglietti ordinari (+15,3%), i titoli dedicati ai turisti (+9,8%). Continua inoltre il processo di digitalizzazione dei servizi: quasi un acquisto su tre (28,9%) avviene ormai attraverso canali digitali o sistemi contactless Tap&Go, canale privilegiato dai clienti che da solo ha generato la vendita del 50% dei biglietti, rendendo più semplice e veloce l’accesso al trasporto pubblico.

Il rafforzamento dei servizi è stato accompagnato da un importante investimento sulle risorse umane. Nel corso del 2025 Atac ha effettuato 566 assunzioni, inserendo 463 nuovi conducenti e 80 ulteriori figure operative e 23 figure manageriali e tecniche, fondamentali per sostenere l’incremento dell’offerta di trasporto e garantire la continuità del servizio. L’organico aziendale si mantiene stabile intorno alle 10.200 persone, che rappresentano il principale patrimonio dell’azienda. I risultati approvati confermano il percorso di rilancio industriale di Atac e la capacità di mettere a terra i processi già avviati, dal rinnovo delle flotte alla digitalizzazione dei servizi, dagli investimenti sulle infrastrutture alla sostenibilità ambientale in un’ottica di miglioramento continuo della qualità del servizio offerto a cittadini e turisti.

L’approvazione del bilancio economico anticipa, peraltro, la presentazione del primo bilancio di sostenibilità che il Consiglio d’amministrazione dell’azienda esaminerà il prossimo 29 luglio. Si tratta di un bilancio volontario di Atac (l’obbligatorietà è prevista a partire dal prossimo anno) a conferma dell’impegno che l’azienda sta mettendo, in questi anni di trasformazione, nel rendicontare non solo i risultati economici, ma anche il valore ambientale, sociale e di governance generato per la città.

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