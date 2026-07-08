Astrotarocchi 9 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 9 luglio 2026

🌻Ariete Un vento di grande positività sta soffiando sulle vostre giornate. Le preoccupazioni lasciano il posto ai sorrisi, alle belle notizie e a momenti di spensieratezza da condividere con chi amate. Aprite il cuore alla fiducia e camminate a testa alta: la fortuna vi cammina accanto e ha in serbo per voi una bellissima sorpresa!

🌻Toro Un legame importante sta per fare un salto di qualità decisivo, basato sulla reciprocità e sulla fiducia totale. Che si tratti di una proposta d’amore che fa battere il cuore, del consolidamento felice di una storia o di un accordo prezioso che vi darà totale serenità, la promessa è chiara: siete protetti, amati e pronti a vivere un’unione solida, splendida e duratura!

🌻Gemelli il vento sta cambiando e la nebbia si sta diradando velocemente. Se negli ultimi giorni vi siete sentiti bloccati, incerti o preoccupati per qualcosa, la Chiave vi garantisce che troverete l’uscita e la chiarezza che meritate. Ogni dubbio viene spazzato via, i malintesi si chiariscono e la verità viene a galla, restituendovi il controllo totale e una bellissima, ritrovata certezza. La soluzione è nelle vostre mani!

🌻Cancro la lealtà e l’impegno che avete dimostrato verso qualcuno, sta per trasformarsi in un grandissimo successo concreto. Può arrivare un aiuto economico prezioso da parte di un amico sincero, un affare fortunato che si conclude grazie a collaborazioni fidate o, più in generale, un periodo di grande serenità in cui sia il cuore che le tasche saranno pieni e soddisfatti. Godetevi questo momento di totale sicurezza e prosperità!

🌻Leone non dovete temere le conclusioni o le decisioni improvvise di questi giorni. Se qualcosa si interrompe o se decidete di dire basta a una situazione stagnante, lo state facendo per fare spazio a un miglioramento straordinario. Un cambiamento repentino vi costringerà a muovervi, ma vi porterà esattamente dove desiderate: voltate pagina con coraggio, perché il nuovo capitolo che sta per iniziare è pieno di freschezza, gioia e splendide novità!

🌻Vergine la tempesta verbale o il momento di forte stress si stanno per chiudere rapidamente. Se c’è stata una discussione o un malinteso che vi ha agitato, una notizia improvvisa o l’intervento diretto di qualcuno spazzerà via ogni polemica, portando il chiarimento definitivo. La verità corre veloce e vi darà ragione: preparatevi a lasciarvi alle spalle ogni tensione, perché il sereno e il movimento positivo sono già alle porte!

🌻Bilancia state per uscire dall’ombra a testa alta. Se vi siete sentiti soli, trascurati o bloccati in una situazione rigida, la ruota gira adesso a vostro favore: la vostra costanza e il vostro valore vengono finalmente notati e premiati. Riceverete un bellissimo gesto di apprezzamento, una notizia splendida o un invito che vi riempirà il cuore di gioia, riportando armonia, colore e una meritatissima festa nella vostra vita!

🌻Scorpione le comunicazioni di questi giorni saranno fonte di grande sollievo e serenità. Se aspettate un responso, una risposta burocratica o una parola da qualcuno, sappiate che ciò che arriverà sarà pulito, onesto e totalmente a vostro favore. Può trattarsi di una bellissima dichiarazione d’affetto sincero, di un chiarimento pacifico che cancella ogni ombra o della felice e正 sanzione di un accordo. La verità e la pace stanno per essere messe nero su bianco!

🌻Sagittario per prendere la vostra decisione non dovete avere fretta: la chiave di volta sta per essere svelata. Molto presto si aprirà quel “libro chiuso” e una rivelazione inaspettata, una notizia confidenziale o una scoperta improvvisa farà totale chiarezza, mostrandovi con assoluta certezza quale sentiero imboccare. Affidatevi all’istinto e siate discreti: la verità sta per manifestarsi e vi guiderà dritti verso la scelta migliore e più vincente per voi!

🌻Capricorno le cattiverie, le gelosie o i piccoli complotti di chi vi rema contro troveranno un muro invalicabile. Qualsiasi trappola o pettegolezzo cerchi di raggiungervi si congelerà e si fermerà davanti alla vostra indifferenza e alla vostra solidità. Non dovete fare nulla, se non rimanere fermi e fieri sulle vostre posizioni: lasciate che la Serpe si sforzi inutilmente di scalare la vostra montagna, perché ogni energia negativa rimbalzerà indietro, lasciandovi totalmente intoccabili e protetti!

🌻Acquario un vento di grande novità sta per sbloccare la vostra routine. Potrebbe trattarsi di una notizia tanto attesa che viaggia verso di voi, di un invito per un piccolo viaggio o uno spostamento, o semplicemente di un periodo molto stimolante in cui sarete al centro dell’attenzione e circondati da conversazioni positive. Lasciate andare i vecchi pensieri pesanti: salite a bordo e lasciatevi trasportare da questa bellissima ventata di allegria e libertà!

🌻Pesci un nuovo inizio, un piccolo progetto o un desiderio che custodite nel cuore sta per essere baciato dal successo più splendente. È il momento di ritrovare la spensieratezza, di lasciarsi alle spalle i vecchi pesanti pensieri e di brillare. Tutto ciò che comincia adesso è protetto, illuminato e destinato a portarvi una gioia immensa e duratura. Aprite le braccia a questa meravigliosa ondata di calore e felicità!

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