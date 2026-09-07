Astrotarocchi 8 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 08 Settembre 2026

Ariete la tua energia sarà travolgente, ma il rischio è di agire con troppa foga. Se c’è una discussione in sospeso, usa la testa prima della pancia: una risposta troppo diretta potrebbe creare un attrito inutile. In incognito s’aggira un’ottima opportunità da cogliere al volo.

Toro ei in cerca di certezze e stabilità, ma le carte e le stelle ti chiedono di mollare leggermente il controllo. Piccoli imprevisti sul lavoro o nella gestione pratica della giornata ti costringeranno a rivedere i tuoi piani. Rilassati: spesso la strada sterrata porta nei posti migliori.

Gemelli I pensieri viaggiano alla velocità della luce e la tua mente non si ferma un attimo. È la giornata perfetta per comunicare, stringere contatti e chiarire malintesi. Fai solo attenzione a non disperdere la tua energia in troppe direzioni contemporaneamente: scegli un obiettivo e portalo a termine.

Cancro Una sottile nostalgia potrebbe farsi sentire durante la giornata, spingendoti a rifugiarti nei tuoi ricordi. Non isolarti: c’è chi ti sta cercando ed è pronto a darti tutto il calore di cui hai bisogno. Apri la porta alla condivisione ed evita di mettere inutili muri difensivi.

Leone Il tuo orgoglio viene messo a dura prova, ma domani la vera forza risiederà nella pazienza. Non hai bisogno di ruggire per dimostrare quanto vali; lascia che siano i tuoi risultati e le tue azioni concrete a parlare. In amore è il momento di mettere da parte la rigidità.

Vergine Giornata ideale per mettere ordine, sia nella tua vita pratica sia nella tua testa. Hai una lucidità mentale invidiabile che ti permetterà di risolvere un problema che ti trascinavi da tempo. Unico consiglio: sii meno severo con te stesso e con chi ti sta accanto.

Bilancia Senti forte il bisogno di armonia e bellezza, ma per trovarle dovrai prima affrontare una piccola decisione che stai rimandando. Taglia la testa al toro e smetti di restare nel mezzo: fare una scelta ti darà un senso immediato di sollievo e

liberazione.

Scorpione Un magnetismo profondo ti accompagna domani. Il tuo intuito sarà affilatissimo e ti permetterà di capire al volo le reali intenzioni di chi hai di fronte, smascherando eventuali piccole omissioni. Usa questo potere con saggezza e senza arroganza.

Sagittario Forte desiderio di evasione, novità e movimento. Se la routine quotidiana ti sta stretta, regalati uno spazio tutto tuo, anche solo una passeggiata o un nuovo progetto da sognare. Un messaggio o un contatto improvviso potrebbe sbloccarti la serata.

Capricorno Determinazione ai massimi livelli: sul fronte pratico e lavorativo sei un rullo compressore e nessuno può fermarti. Ricordati però di riservare un angolo di morbidezza alle emozioni e agli affetti. Anche i più forti hanno bisogno di lasciarsi andare ogni tanto.

Acquario: Giorno di grandi illuminazioni e idee brillanti. Senti la spinta a rompere vecchi schemi che ormai ti vanno stretti. È il momento di pianificare una svolta o un cambiamento di rotta: non aver paura di seguire una strada fuori dal comune.

Pesci La tua sensibilità è al massimo ed è facilissimo per te percepire le emozioni altrui. Proteggi la tua bolla energetica per non farti prosciugare da chi ti circonda. Ascolta la pancia: un presentimento o una forte sensazione riguardo a una persona si rivelerà corretta.