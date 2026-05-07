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Astrotarocchi 8 maggio 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
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Astrotarocchi
ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟 VENERDI 8 MAGGIO 2026
♈ Ariete
Carta: L’Imperatore
Domani prendi in mano le redini. È il momento di dare struttura a un progetto che avevi lasciato in sospeso. La tua autorità sarà rispettata, ma evita di essere troppo rigido con chi ti sta intorno.
♉ Toro
Carta: Il Papa
Una giornata dedicata ai valori e alla stabilità. Potresti ricevere un ottimo consiglio da una persona più esperta o sentire il bisogno di seguire una tradizione di famiglia. Ascolta più che parlare.
♊ Gemelli
Carta: Gli Amanti
Tempo di scelte. Non si tratta solo di amore, ma di trovare armonia tra ciò che devi fare e ciò che desideri. Segui il cuore, ma assicurati che la testa sia d’accordo.
♋ Cancro
Carta: La Luna
L’intuito è ai massimi livelli. Potresti sognare qualcosa di rivelatore o intuire una verità nascosta. Non temere le ombre: sono solo nuvole passeggeri che nascondono una grande sensibilità.
♌ Leone
Carta: Il Sole
Giornata splendente! Tutto sembra girare per il verso giusto. È il momento ideale per esporti, brillare e goderti il successo per un traguardo raggiunto di recente. Energia al top.
♍ Vergine
Carta: La Giustizia
Equilibrio è la parola d’ordine. Se c’è una questione burocratica o un chiarimento necessario, domani troverai la via più corretta per risolverlo. La verità viene a galla.
♎ Bilancia
Carta: La Temperanza
Pazienza e moderazione. Domani riuscirai a conciliare due opposti o a riportare la calma in una situazione tesa. Prenditi cura del tuo benessere psicofisico; te lo meriti.
♏ Scorpione
Carta ; L’Appeso
Un cambio di prospettiva è necessario. Se qualcosa è bloccato, non forzarlo. Prova a guardare la situazione da un altro punto di vista: la soluzione apparirà proprio quando smetterai di lottare.
♐ Sagittario
Carta: Il Carro
Vittoria e movimento! Sei inarrestabile e diretto verso il tuo obiettivo. Un piccolo viaggio o uno spostamento fortunato potrebbero caratterizzare la tua giornata. Vai avanti con fiducia.
♑ Capricorno
Carta: Il Mondo
Chiusura di un ciclo. Hai portato a termine un compito importante e ora puoi goderti il risultato. Ti senti completo e pronto per una nuova, entusiasmante fase della vita.
♒ Acquario
Carta: La Stella
Speranza e ispirazione. Domani ti sentirai particolarmente connesso con l’universo. È il momento di fare progetti a lungo termine; le stelle (e le carte) sono dalla tua parte.
♓ Pesci
Carta: La Ruota della Fortuna
Il destino bussa alla porta. Aspettati un cambiamento improvviso o una coincidenza fortunata. Lasciati trasportare dal flusso degli eventi senza opporre resistenza.

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Maggio 2026
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