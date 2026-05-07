Astrotarocchi 8 maggio 2026

ASTROTAROCCHIVENERDI 8 MAGGIO 2026

Ariete

Carta: L’Imperatore

Domani prendi in mano le redini. È il momento di dare struttura a un progetto che avevi lasciato in sospeso. La tua autorità sarà rispettata, ma evita di essere troppo rigido con chi ti sta intorno.

Toro

Carta: Il Papa

Una giornata dedicata ai valori e alla stabilità. Potresti ricevere un ottimo consiglio da una persona più esperta o sentire il bisogno di seguire una tradizione di famiglia. Ascolta più che parlare.

Gemelli

Carta: Gli Amanti

Tempo di scelte. Non si tratta solo di amore, ma di trovare armonia tra ciò che devi fare e ciò che desideri. Segui il cuore, ma assicurati che la testa sia d’accordo.

Cancro

Carta: La Luna

L’intuito è ai massimi livelli. Potresti sognare qualcosa di rivelatore o intuire una verità nascosta. Non temere le ombre: sono solo nuvole passeggeri che nascondono una grande sensibilità.

Leone

Carta: Il Sole

Giornata splendente! Tutto sembra girare per il verso giusto. È il momento ideale per esporti, brillare e goderti il successo per un traguardo raggiunto di recente. Energia al top.

Vergine

Carta: La Giustizia

Equilibrio è la parola d’ordine. Se c’è una questione burocratica o un chiarimento necessario, domani troverai la via più corretta per risolverlo. La verità viene a galla.

Bilancia

Carta: La Temperanza

Pazienza e moderazione. Domani riuscirai a conciliare due opposti o a riportare la calma in una situazione tesa. Prenditi cura del tuo benessere psicofisico; te lo meriti.

Scorpione

Carta ; L’Appeso

Un cambio di prospettiva è necessario. Se qualcosa è bloccato, non forzarlo. Prova a guardare la situazione da un altro punto di vista: la soluzione apparirà proprio quando smetterai di lottare.

Sagittario

Carta: Il Carro

Vittoria e movimento! Sei inarrestabile e diretto verso il tuo obiettivo. Un piccolo viaggio o uno spostamento fortunato potrebbero caratterizzare la tua giornata. Vai avanti con fiducia.

Capricorno

Carta: Il Mondo

Chiusura di un ciclo. Hai portato a termine un compito importante e ora puoi goderti il risultato. Ti senti completo e pronto per una nuova, entusiasmante fase della vita.

Acquario

Carta: La Stella

Speranza e ispirazione. Domani ti sentirai particolarmente connesso con l’universo. È il momento di fare progetti a lungo termine; le stelle (e le carte) sono dalla tua parte.

Pesci

Carta: La Ruota della Fortuna

Il destino bussa alla porta. Aspettati un cambiamento improvviso o una coincidenza fortunata. Lasciati trasportare dal flusso degli eventi senza opporre resistenza.