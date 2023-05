🔮🔮🔮Astrotarocchi 🔮🔮🔮

🔮🔮8 maggio 2023 di Cristina Olmi 🔮🔮



🔮Ariete ci sono persone che hanno una maschera, fate attenzione si mostra in un modo, ma cosi non e’, in tal caso allontanatevene, arrivano notizie da parte di qualcuno di famiglia e di qualcosa che inizia di nuovo, potrebbe essere anche qualcuno che aspetta un figlio comunque una giornata tranquilla, dove si cerca di capire meglio qualcosa

🔮Toro potrebbe, una banale avventura veder coinvolto il cuore ma anche la sopportazione di dover tacere all’altro quello che si prova, forse, se non e’ corrisposto e’ il caso di prenderne atto e di cambiare strada, prima di farsi troppo male, attenzione a quello che si dice, potrebbe ferire inavvertitamente qualcuno

🔮Gemelli ci sono buone notizie in arrivo per voi anche la simpatia da parte di qualcuno che verra’ manifestata, entrerete un po’ nel pallone, ci saranno scelte da fare che presentano qualche ostacolo, userete l’astuzia e con l’aiuto della fortuna supererete le difficolta’ e arriverete a una felice conclusione di una catena di eventi che sembravano interminabili. Arriva finalmente la pace

🔮Cancro attenzione c’e’ la possibilita’ che arrivi un bel….colpo di fulmine per chi e’ single e per chi no, la possibilita’ di rinverdire la coppia, insomma le scintille sono previste nell’arco di qualche giorno, non fatevi mancare l’occasione per sorridere e divertirvi

🔮Leone qualcosa ancora non va, fate attenzione ai circoli che si ripetono e alla possibilita’ che qualcuno vi corteggi, non e’ oro quello che luccica, potrebbe trattarsi di un’avventura, quindi niente cuore, non e’ il caso per ora

🔮Vergine per voi e’ ora di fare una conquista, e possono veramente stupirvi molto, se solo ve ne accorgeste, aprite gli occhi il mondo e’ pieno di possibilita’, evitate naturalmente i casi umani di cui abbonda il circondario, tuttavia per voi del buono c’e’ quindi guardatevi intorno

🔮Bilancia si risolve qualcosa con una persona, forse un’amica dalla quale vi siete un po’ distaccati, e forse fra uno scambio di battute e di risate, chiarirete ognuno le vostre posizioni e ritorna il sereno, com’e’ giusto che sia

🔮Scorpione avverra’ qualcosa, forse da parte di un’amicizia che vi dara’ il giusto riconoscimento e il giusto valore per quello che avete fatto, ci saranno riconoscimenti anche pubblici, ma attenzione mentre avviene questo, qualcun’altro cerchera’ di darvi noia, andate oltre e non badate a chi non ha quello che vorrebbe e sminuisce voi, non merita attenzione

🔮Sagittario all’improvviso arrivano successi e trionfi , una bella schiarita dopo tanto sopportare e patire, arriva lavoro, situazioni sentimentali che si vanno mettendo a posto, e molto altro, ancora qualche tempo e tutto sara’ piu’ semplice, era ora

🔮Capricorno la chiave per risolvere alcune cose l’avete proprio voi e finalmente, nonostante la pesantezza con cui ci si arrivera’, risolverete molte cose, ci saranno anche delle importanti rivelazioni che vi verranno fatte e di li in poi tutto sara’ molto piu’ chiaro

🔮Acquario qualcuno di non cui non fidarsi molto e’ in agguato e provera’ ad invitarvi ma attenzione dopo aver ” colpito ” migrera’ verso altri lidi, fatelo migrare prima di scottarvi seriamente, sempre che non vi diverta un’avventura, che se va bene a voi, va ovviamente bene a tutti, ma attenzione al cuore, non mettetecelo

🔮Pesci state dando dei forti segnali di cambiamento e state dipanando una matassa molto ingarbugliata, state tranquilli che un filo alla volta si rimettera’ tutto apposto si fa chiarezza e se avete la sensazione di stare a perdere qualcosa, e’ qualcun’altro che perde veramente qualcosa, non voi



Buona giornata a tutti ❤