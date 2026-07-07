Astrotarocchi 8 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 8 luglio 2026



🌻Ariete Arrivano notizie brevi e chiare su questioni che riguardano o il denaro, o l’amore, le notizie sono atte a fare chiarezza su qualcosa che vi aveva lasciato con un punto interrogativo, la giornata cambia colore

🌻Toro c’e’ la possibilita’ che con qualche persona vi divertirete, potrebbe essere un invito o un’uscita, potrebbe esserci una comitiva con la quale passare qualche ora piacevole, sta di fatto che o in compagnia o da soli in qualche modo la giornata sara’ divertente

🌻Gemelli un po’ darete la caccia alla fortuna, e questa vi verra’ incontro, possono esserci piccole entrate extra, persone giuste al momento giusto, insomma la fortuna aiuta gli audaci e voi lo siete quindi tentate

🌻Cancro improvvisamente si sblocca qualcosa, forse una questione sentimentale tenuta in stand by, sta di fatto che chiarirete e solo dopo deciderete che cosa fare della vostra storia, siate sinceri con voi stessi

🌻Leone nei prossimi giorni ci sara’ un ottima energia per voi, e aiuti, se ovviamente, vi servono, inaspettati, si sblocca per voi la possibilita’ di fare delle scelte giuste e che daranno ottimi risultati, non demordete, otterrete quello che volete

🌻Vergine arrivano notizie che riguardano qualcosa che ha a che fare con il concreto, quindi situazione economica, lavoro, e sono ottime notizie e l’energia che gira intorno a voi, sembra essere buona, arriva per voi un buon momento e la giornata va tranquilla

🌻Bilancia in questi giorni, il clima e’ un po’ teso, fate attenzione a quello che dite, potreste sconfinare con qualcuno e dire quello che non pensate, meglio contare fino a 10 e poi dire quello che dovete, vi evitate fastidi, e la giornata e’ un po’ su e giu’ ma passa

🌻Scorpione per voi che avete in mente qualcosa, nasce una buona idea ( fra le tante ) e nasce sotto una buona stella, con tanti sguardi dall’alto ad aiutare e voi come sempre impeccabili, la giornata e’ ottima e anche il vostro umore

🌻Sagittario quando volete fare qualcosa e le strade sono ferme, non abbiate paura, dovete solo aspettare il segnale e per voi sta arrivando un ottima possibilita’, dove non solo si aprono le strade ma anche l’indicazioni che la strada e’ quella giusta, la giornata e’ buona

🌻Capricorno C’e’ una bella forza e volonta’ nell’agire e nel voler superare gli ostacoli che si hanno in questo momento, quello che si poteva fare, l’avete fatto, e siete in attesa di sapere, nel frattempo qualcuno vi da’ buoni consigli e sono in arrivo novita’, decisamente una giornata movimentata

🌻Acquario nella giornata eviterete piu’ volte qualche battibecco e direi anche che fate benissimo, arrivano notizie di amici, qualcuno forse fa anche nuove conoscenze che dureranno nel tempo, evitate se potete, le persone pesanti

🌻Pesci 🌹 tanta confusione per diverso tempo e’ rimasta ancorata a voi, avete sopportato e ora finalmente si passa dall’altra parte e si cambia direzione si approfondiranno le cose che portano la serenita’, la giornata e’ tranquilla.

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