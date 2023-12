Astrotarocchi 8 dicembre 2023

Astrotarocchi 08 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete ci sono dei piccoli ostacoli d’affrontare ma dalla vostra avete la fortuna che da’ una mano e riuscirete a risolverli anche molto velocemente. Arrivano anche delle belle sorprese

Toro quando l’amore comincia a non girare, a volte basta semplicemente essere chiari, arrivano buone notizie per voi e la possibilita’ con essa, di chiarire e rimettere a posto le cose quindi nessuna paura. Tutto si aggiusta

Gemelli in questo momento c’e’ un po’ di confusione, ma non c’e’ da temere nulla perche’ arriva la preoccupazione ma anche la stella ad aiutare con la buona sorte e il successo quindi come sempre si supera

Cancro arrivano notizie e chiacchiere con qualcuno di nuovo e saranno parole molto sincere e quindi prima di pensare che qualcuno o qualcosa non v’interessa provate ad ascoltare, in generale comunque e’ una buona giornata

Leone si risolve qualcosa di pratico o che ha a che fare con il lavoro, ci vorra’ un po’ d’astuzia e di riflessione, ma nei prossimi giorni qualcosa comunque si sistema, sono giornate faticose ma risolutive

Vergine per voi arrivano novita’ lavorative e si muove qualche primo passo per o rilanciare o rinnovare qualcosa, ma questo potrebbe non riguardare solo il lavoro ma anche un invito e inizia qualcosa di tipo relazione con qualcuno, insomma in pentola bolle molto e sono buone novita’

Bilancia e’ arrivato il sole e con esso la fortuna, il vento che torna a girare a vostro favore, la buona energia e tanti piccoli fastidiosi ostacoli si risolvono, e’ decisamente un buon momento quello che arriva

Scorpione un po’ di confusione c’e’, ma si risolve anche in poche ore e la giornata sembra scorrere tranquilla, per qualcuno forse in compagnia di amici e in allegria, che ogni tanto non guasta

Sagittario e’ un momento buono per la famiglia e ci si possono ricaricare le pile, proprio stando insieme a loro e quindi una bella dose di energia e’ in arrivo per voi, vi servira’ per i prossimi giorni e per rimettervi in sesto

Capricorno una soluzione per la testa vi passa, riguardo qualcosa che ancora non riuscite a focalizzare bene, molto probabile che sia quella giusta quella a cui pensate, quindi se volete, mettetela in atto e i risultati li vedrete presto

Acquario giornata all’insegna del relax e della tranquillita’, avete corso notevolmente ultimamente, quindi un po’ di rallentamento e’ assolutamente consigliato, per chi lavora, appena poteete approfittate per rilassarvi

Pesci qualche accordo per voi sta arrivando e sara’ un accordo di tipo lavorativo, remunerativo e serio, valutate attentamente la possibilita’



Buona giornata

