Astrotarocchi 8 aprile

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Mercoledi 8 Aprile 2026 di Cristina Olmi

♈ ARIETE:

Sei tu che detti la direzione. La Bussola ti dice che hai il controllo, ma non avere fretta di arrivare. La meta è chiara, goditi il viaggio.

♉ TORO:

Un desiderio sta per realizzarsi. La Stella illumina il tuo segno, portando speranza e una protezione speciale per i tuoi progetti più cari.

♊ GEMELLI:

C’è un blocco, forse un silenzio o un ritardo. Non cercare di abbattere il muro oggi; la Montagna ti chiede di fermarti a riflettere e ricaricare le pile.

♋ CANCRO:

Ti senti un po’ confusa, come se girassi a vuoto tra i tuoi sentimenti. Il Labirinto ti sfida a trovare l’uscita usando il cuore e non solo la logica.

♌ LEONE:

Forza e stabilità in primo piano. L’Albero ti regala una forza vitale immensa. È il momento di piantare radici per qualcosa che durerà anni.

♍ VERGINE

Basta calcoli! I Dadi ti invitano a rischiare. La fortuna questa volta non arriva dalla pianificazione, ma da un pizzico di audacia inaspettata.

♎ BILANCIA:

Un taglio netto è necessario. La Falce ti aiuta a chiudere con il passato o con una situazione che ti faceva soffrire. Fa male, ma libera.

♏ SCORPIONE:

Si parla di legami. L’Anello promette un nuovo patto, una riconciliazione o una promessa importante. Un’unione si rafforza profondamente.

♐ SAGITTARIO:

La fortuna pura! Il Quadrifoglio è un segnale di occasioni d’oro che arrivano dal nulla. Tieni gli occhi aperti, un piccolo colpo di fortuna cambierà la giornata.

♑ CAPRICORNO:

Devi fare pulizia. C’è qualche tensione o un po’ di “polvere” da togliere nella tua vita. Spazza via quello che non serve e l’aria tornerà pulita.

♒ ACQUARIO:

Una scelta si profila all’orizzonte. Il Sentiero ti mette davanti a un bivio: è il momento di decidere quale strada prendere per il tuo futuro.

♓ PESCI:

Novità in arrivo per iscritto. La Lettera annuncia un messaggio, una mail o un documento che aspettavi. Qualcuno ha qualcosa di importante da dirti.

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