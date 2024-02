Astrotarocchi 6 febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete qualcosa va ancora messo a punto ma a breve potrete mettere in campo i vostri progetti , che andranno bene e saranno cuciti proprio come li volete voi. La giornata e’ tranquilla

Toro la giornata un po’ di sopportazione la prevede ma riuscirete a far fronte a tutto con grande abilita’ sara’ un po’ movimentata ma scorrevole e alla fine anche con qualche soddisfazione

Gemelli la giornata procede con un qualche accordo che prenderete con qualcuno per iniziare qualcosa, e sara’ qualcosa d’importante che durera’ nel tempo, possibili le notizie dalla persona del cuore

Cancro fine di una situazione e cambio di direzione dentro di voi avete paura di affrontare questi cambi, ma li farete e li farete sopratutto per arrivare alla vostra serenita’ e riuscirete anche a fare nuovi accordi, forse per una casa o un lavoro che avranno successo la giornata e’ tranquilla

Leone per un po’ i cambi di direzione, fisici ma anche solo di idee sono stati fermi, ora la direzione alle vostre questioni la darete voi, e le cose andranno proprio come volete, la giornata e’ molto produttiva e quindi positiva

Vergine un po’ di agitazione c’e’, quando qualcosa esce fuori dai vostri confini, e’ questo che accade, ma non dovreste preoccuparvi, dove non arrivate voi, arriva il destino, l’Universo e qualunque altra cosa a cui credete, quindi anche se sfugge non accade nulla, la giornata va tenuta per le briglie, senno’ il cavallo andra’ per conto suo

Bilancia giornata tranquilla la vostra state cercando di pianificare alcune questioni, forse anche di ordine economico e comunque la pianificazione non subira’ variazioni, arrivano notizie di amici

Scorpione Oggi la saggezza vi contraddistingue ma dovreste adottare anche il silenzio per una giornata serve a riflettere attentamente su un progetto che avete in mente e che dovete migliorare prima di metterlo in campo, quindi oggi quiete e giornata tranquilla

Capricorno Un cambiamento brusco e repentino vi prendera’ un po’ alla sprovvista, forse non avete ancora dato un taglio definitivo a qualcosa, e la vita ha bisogno di spazi e di nuovo ossigeno, non sara’ qualcosa che fa male, ma sara’ necessario che vada cosi per poi farvi arrivare di meglio

Acquario Ci saranno riconoscimenti di varia natura quindi settore lavoro amicizie ecc, ma anche un po’ di malinconia, ci si illude un po’ sognando troppo, e’ necessario tornare con i piedi a terra, nelle amicizie e’ possibile arrivi qualcuno di nuovo, la giornata e’ un po’ di alti e bassi

Pesci C’e’ un momento di tristezza e dei rimpianti che riemergono prepotenti, con anche un po’ di dolore, questo vi fa’ venire voglia di ” migrare ” verso lidi diversi, o al contrario vi fa venire voglia di ” ritornare ” dove gia’ siete state, la cosa positiva e’ che in un verso o nell’altro comunque agirete, ricordate di farlo per il vostro bene



Buona giornata



