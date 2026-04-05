Astrotarocchi 6 aprile 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Lunedi 6 Aprile 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete -Sei invita alla massima allerta. Questa giornata, non e’ tutto è come sembra, specialmente sul lavoro. Qualcuno potrebbe non essere del tutto sincero o esserci delle trame nascoste. Usa la tua intelligenza e la tua intuizione per navigare tra le insidie. Non fidarti ciecamente e agisci con strategia. È il momento di essere furbi, non impulsivi.

♉ Toro -Una giornata un po’ faticosa. Potresti sentirti svuotato energeticamente o preoccupato per piccole ma insistenti perdite, forse economiche o di tempo. Attenzione allo stress: piccoli fastidi accumulati rischiano di erodere la tua serenità. Cerca di individuare cosa ti sta consumando e affrontalo subito, prima che il problema si ingigantisca.

♊ Gemelli – ti trovi davanti a un bivio importante. Il Sentiero indica che è giunto il momento di prendere una decisione che rimandi da tempo. Hai diverse opzioni davanti a te, specialmente in ambito personale o lavorativo. Non puoi più restare fermo: valuta pro e contro e scegli la tua strada. La carta ti incoraggia a muoverti, il ristagno non ti fa bene.

♋ Cancro – la giornata si preannuncia protetta e serena sul fronte delle relazioni. Il Cane simboleggia un amico sincero, un alleato fedele o un partner su cui puoi contare ciecamente. Se hai bisogno di aiuto, non esitare a chiederlo: qualcuno vicino a te è pronto a sostenerti. È anche un ottimo momento per consolidare legami esistenti e godere della compagnia di chi ti vuole bene.

♌ Leone – È una giornata ideale per cercare la pace interiore e l’armonia familiare. Sul piano delle relazioni, questa carta può indicare un legame maturo, profondo e anche una forte intesa sessuale. Agisci con integrità e saggezza: il tuo carisma sarà potente ma discreto, capace di appianare ogni conflitto.

♍ Vergine -Attenzione alle complicazioni improvvise o alle persone che potrebbero agire alle tue spalle per gelosia o invidia. Non è una giornata facile: i tuoi piani potrebbero subire dei ritardi o delle deviazioni. Mantieni la calma, sii prudente nelle tue dichiarazioni e non rivelare i tuoi progetti a chiunque. Agisci con circospezione.

♎ Bilancia – la Lettera annuncia l’arrivo di informazioni importanti. Potrebbe trattarsi di un’e-mail, una telefonata, un contratto da firmare o notizie che attendevi da tempo. La comunicazione sarà al centro delle tue prossime giornate. Sii pronto a leggere tra le linee e a rispondere prontamente. È un buon momento per mettere nero su bianco accordi o per chiarire situazioni pendenti.

♏ Scorpione -, le Nuvole indicano una fase di appannamento passeggero. Potresti sentirti confuso, insicuro o percepire che una situazione non è chiara. Dubbi e paure potrebbero affiorare, specialmente riguardo al futuro. Non prendere decisioni affrettate ora: la nebbia si diraderà presto. Aspetta che il cielo torni sereno prima di agire. Ricorda che è solo una fase transitoria.

♐ Sagittario – ci sono venti venti di cambiamento positivo! Novità in arrivo: potrebbe essere un trasloco, un viaggio imprevisto, una nuova opportunità lavorativa o l’inizio di una fase evolutiva personale. Non opporre resistenza: accogli il nuovo con entusiasmo. È il momento ideale per variare la tua routine e lasciarti portare verso orizzonti diversi.

♑ Capricorno – Hai una giornata prospera : potresti ricevere entrate inaspettate, concludere buoni affari o vedere i tuoi investimenti fruttare. Ma c’e’ anche la fluidità emotiva: lasciati andare al flusso della vita. È un buon momento anche per approfondire i sentimenti e connetterti con la tua spiritualità.

♒ Acquario – C’e’ un nuovo, fresco inizio. Potrebbe nascere un piccolo progetto, un’idea creativa o un’amicizia appena abbozzata. Approccia la giornata con la curiosità e l’ingenuità di un bambino. Non cercare la perfezione immediata: fai piccoli passi con fiducia. È un momento di semina, fragile ma pieno di promesse per il futuro.

♓ Pesci – Questa giornata potresti sentirti gravato da un peso, un sacrificio o una prova karmica che il destino ti pone davanti. È un momento che richiede resilienza e fede. Accetta questa sfida come parte del tuo percorso evolutivo: non puoi evitarla, ma puoi superarla con dignità e spiritualità. Dopo questa prova, sarai più forte.

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