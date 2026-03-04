Astrotarocchi 5 marzo 2026

Astrotarocchi 05 marzo 2026 di Cristina Olmi

Ariete Energia allo stato puro! Per voi è un momento di massima visibilità e chiarezza. Se c’erano dei dubbi, svaniranno come nebbia al mattino. È il momento ideale per iniziare nuovi progetti o per mostrare al mondo il vostro valore. La fortuna vi sorride. Consiglio: Splendete senza timore, la vostra positività è contagiosa.

Toro Concretezza in arrivo. Questa carta ( asso denari ) annuncia una nuova opportunità materiale: potrebbe essere una proposta di lavoro, un acquisto importante o un investimento che inizia a dare frutti. Le radici che avete piantato sono solide. Consiglio: Tenete gli occhi aperti per una sorpresa economica o professionale.

Gemelli Dopo un periodo di Sospiri, arriva finalmente la speranza. Le Stelle portano ispirazione e protezione spirituale. È un momento di guarigione e di sogni che iniziano a prendere forma. La vostra comunicazione sarà fluida e armoniosa. Consiglio: Abbiate fede nel futuro; l’universo sta lavorando per la vostra felicità.

Cancro Equilibrio e rigenerazione. Per voi si prospettano giorni di pace interiore. Se ci sono state tensioni in famiglia o con il partner, questa carta indica che troverete la giusta via di mezzo. È un invito a prendervi cura di voi stessi con dolcezza. Consiglio: Trovate il vostro centro e non abbiate fretta; ogni cosa accade a suo tempo.

Leone la sei tu la vera protagonista della tua vita! Il Bagatto indica che hai tutti gli strumenti necessari — intelligenza, volontà e risorse — per trasformare i tuoi desideri in realtà. Non aspettare che le cose accadano: sei tu a doverle creare. È un momento eccellente per avviare un nuovo progetto, per farti valere sul lavoro o per prendere un’iniziativa importante in amore. La tua energia è magnetica e nulla può fermarti. Consiglio dei Tarocchi: “Agisci con fiducia e creatività. Il mondo è il tuo palcoscenico e tu sei l’artefice del tuo destino.”

Vergine l’energia si sposta sulla saggezza e sulla ricerca di un equilibrio solido. Per voi questa carta ( il papa ) è un ottimo auspicio. Indica che potresti ricevere un consiglio prezioso da una persona fidata o da un’autorità. È il momento ideale per seguire le regole, agire con diplomazia e cercare soluzioni che durino nel tempo. In amore, parla di legami profondi e impegni seri. Consiglio dei Tarocchi: “Ascolta la tua guida interiore e non avere fretta. La costanza e la lealtà saranno le tue armi vincenti.”

Bilancia l’energia è focalizzata sul cuore e sulle decisioni. Sei di fronte a un bivio, ma non aver paura: questa carta indica che la scelta che farai porterà armonia se seguirai la tua verità interiore. In amore, è un momento di grande affinità e attrazione. Se sei single, un incontro speciale potrebbe far battere forte il cuore; se sei in coppia, è il momento ideale per rinnovare una promessa o un progetto comune. Sul lavoro, la collaborazione e l’intesa con gli altri saranno le chiavi del tuo successo. Consiglio dei Tarocchi: “Scegli con il cuore, ma tieni la mente lucida. L’armonia nasce dall’unione degli opposti.”

Scorpione Questa giornata l’energia subisce una scossa di pura adrenalina! Il Carro indica che sei pronta a prendere le redini della tua vita e a guidarla con forza verso il successo. Se ci sono state situazioni di stallo o dubbi, ora è il momento di agire con decisione. Questa carta annuncia spostamenti favorevoli, viaggi o la vittoria in una sfida che ti stava a cuore. È un momento di grande autostima: hai il controllo totale della situazione e nessuno può fermare la tua corsa. Consiglio dei Tarocchi: “Mantieni la rotta con fermezza. La tua volontà è il motore che ti porterà esattamente dove desideri arrivare.”

Sagittario Questa giornata emani una luce irresistibile. La Forza indica che non hai bisogno di gridare per farti sentire: la tua autorità nasce dalla calma e dal controllo interiore. Se ci sono state tensioni, saprai domarle con un sorriso e una determinazione d’acciaio. È un momento magico per affrontare le tue paure e trasformarle in alleate. In amore, la passione è travolgente ma gestita con estrema saggezza. Sei padrona di te stessa e delle tue emozioni. Consiglio dei Tarocchi: “La vera potenza risiede nella dolcezza del tuo spirito. Domina la situazione con il cuore, e vincerai ogni sfida.”

Capricorno questa giornata dovresti rallentare e guardarti dentro. L’Eremita indica che hai bisogno di un momento di riflessione solitaria per fare chiarezza su una questione importante. Non isolarti per tristezza, ma per saggezza. È il momento ideale per studiare, pianificare a lungo termine o semplicemente ricaricare le batterie. Una verità profonda sta per emergere, e la tua luce interiore ti guiderà verso la giusta soluzione. Consiglio dei Tarocchi: “La risposta che cerchi è già dentro di te. Accendi la lanterna della tua coscienza e non avere paura del silenzio.”

Acquario Questa giornata serve all’ universo per mettere tutto in ordine nella tua vita. La Giustizia indica che ogni cosa troverà il suo posto naturale e meritato. Se hai delle pendenze legali, burocratiche o dei chiarimenti in sospeso, l’esito sarà equo e a tuo favore. È un momento di grande chiarezza mentale: saprai separare ciò che è utile da ciò che è superfluo con estrema precisione. In amore, parla di onestà e di patti chiari che portano serenità. Riceverai esattamente ciò che hai seminato. Consiglio dei Tarocchi: “Agisci con integrità e mantieni la calma. La verità è la tua alleata più potente e la vittoria arriva per merito.”

Pesci Questa giornata sei invitata a lasciare andare tutto ciò che non ti serve più: vecchie abitudini, pensieri limitanti o situazioni stagnanti. La Morte indica che un ciclo si sta chiudendo, ma solo per far posto a qualcosa di incredibilmente nuovo e vitale. È un momento di profonda pulizia interiore che ti libererà e ti permetterà di rinascere dalle tue ceneri, più forte e autentica che mai. Consiglio dei Tarocchi: “Abbraccia il cambiamento con coraggio. Taglia i rami secchi per permettere alla tua vera essenza di fiorire.”

Buona giornata

