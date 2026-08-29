Astrotarocchi 30 agosto 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 30 agosto 2026

🌻Ariete Ascolta il tuo intuito e proteggi il tuo spazio emotivo con profonda cura verso te stessa, non permettere a nessuno di oltrepassare i confini che tu hai stabilito per ognuno delle persone della tua vita ⚡

🌻Toro la fortuna aiuta gli audaci e voi quando si tratta di rischiare, pensate molto ma poi osate, lei vi viene incontro con qualche buona occasione da valutare molto molto bene, nasconde delle insidie di cui dovrete tenerne conto⚡

🌻Gemelli qualunque cosa deciderai di fare, usa la pazienza, le cose belle vanno costruite passo passo per durare nel tempo, il risultato sara’ davvero ottimo 🌪️

🌻Cancro ci saranno accordi rinnovati che produrranno nel tempo buoni risultati, ci vorra’ pazienza e costanza ma vi toglierete un bel po’ di soddisfazioni, per ora come le formichine un po’ per volta mettete da parte, vi tornera’ la voglia di sorridere 🌙

🌻Leone la confusione ogni tanto riappare, nella tempesta si puo’ solo procedere con cautela, o lasciarsi andare, per voi basta la cautela, evitate le discussioni che potrete riprendere con calma, in secondo momento, la giornata e’ molto tesa, quindi occhio a mantenere la calma⚡

🌻Vergine la fortuna arriva da voi, e comincia a distribuire occasioni e situazioni che vanno colte al volo e’ raccomandato stare comunque attente a non confondere l’occasione buona con altro, quindi va benissimo che arrivi la fortuna, ma sempre facendo attenzione.⛰️

🌻Bilancia : provate a comprendere che le catene sono solo mentali e liberati dai limiti che ti stai imponendo, perche’ bastera’ alzare la benda dagli occhi per rendersi conto che nessuno vi sta tenendo ferme, alzatela senza esitazioni ⚖️

🌻Scorpione un qualche spostamento, cambiamento, anche solo d’idea, trasloco, trasferimento sara’ per voi molto positivo, porta vantaggi sia in termini di serenita’ che economici, e’ un ottimo cambiamento ed e’ ora di farlo 🦂

🌻Sagittario potrebbero esserci delle complicazioni a livello sentimentale discussioni, che danno piu’ l’idea di essere provocate per andare a finire a discutere di altro, lasciate cadere la cosa e se riuscite evitate, e’ solo un momento che non va 🏹

🌻Capricorno Ogni tanto un momento lieto lo abbiamo tutti, e per una sorta di protezione arriva a sorpresa qualcosa che se non e’ felicita’, molto si avvicina ad un momento di gioia e di grande serenita’ forse entrate extra. La giornata e’ positiva ⚡

🌻Acquario arrivano per voi ottime notizie probabile riguardino per voi un settore di vitale importanza, e quindi poi finalmente ricomincerete a progettare e costruire, per troppo tempo siete stati rallentati, e’ ora di muoversi ⚡

🌻Pesci arrivano brevi notizie riguardo qualcosa che si deve risolvere con un ente, potrebbe essere una pratica amministrativa, un tribunale, una banca, forse si deve sistemare qualcosa, lo farete e riuscirete comunque a mettere in ordine le questioni in sospeso⚡

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