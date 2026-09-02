Astrotarocchi 3 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 03 Settembre 2026

Ariete : Una notizia o un messaggio in arrivo ti porterà l’opportunità per un nuovo inizio fresco e promettente. Tuttavia, la stesa ti raccomanda di muoverti con grande astuzia e intelligenza: proteggi i tuoi passi fin da subito e non fidarti a occhi chiusi.

Toro Ti lasci alle spalle le ferite e le polemiche del passato; dopo una necessaria pausa di attesa e riflessione, un contatto o una novità ricca di entusiasmo tornerà a smuovere le cose in modo positivo.

Gemelli lasciando andare le vecchie battaglie mentali e agendo con la sicurezza della Regina di Bastoni, trasformi le tensioni in un progetto concreto, attirando rispetto, alleanze preziose e i risultati tangibili.

Cancro L’energia dell’Asso di Bastoni vi travolge: domani avrete una carica pazzesca e la voglia di spaccare il mondo. Se c’è un progetto o un’idea che da tempo volete lanciare, la giornata offre il semaforo verde per fare il primo passo con coraggio.

Leone L’influenza del Re di Denari vi regala concretezza e fiuto per gli affari. Domani è una giornata perfetta per la gestione pratica, le questioni economiche e la sicurezza personale. Nei sentimenti cercate risposte chiare e gesti solidi.

Vergine Un pizzico di energia alla “Matto” vi spinge a rompere gli schemi e a cercare un po’ di sana leggerezza. Le comunicazioni saranno brillanti e vivaci, ma attenti a non prendere decisioni troppo affrettate su questioni d’affari.

Bilancia Sotto la protezione della Regina di Coppe, la vostra empatia e il vostro intuito saranno alle stelle. Domani saprete ascoltare la pancia e capire chi vi sta accanto prima ancora che parli. Ottimo momento per curare gli affetti e la casa.

Scorpione La brillantezza del Sole vi mette al centro della scena. Splendete di luce propria e le persone intorno a voi ne saranno attratte. È una giornata ideale per farsi notare sul lavoro, superare un’incomprensione e godersi il calore della vita.

Sagittario Un tocco di 8 di Denari guida le vostre ore: la concentrazione è massima e la voglia di mettere in ordine ogni dettaglio vi farà fare passi da gigante sul lavoro o nello studio. Soddisfazioni in arrivo grazie alla vostra costanza.

Capricorno l’energia degli Amanti vi chiede di fare una scelta o di ritrovare l’equilibrio con il partner. È il momento di mettere sui piatti della bilancia ciò che vi fa stare davvero bene e fare un passo verso l’armonia, lasciando andare i compromessi pesanti.

Acquario Il Cavaliere di Bastoni vi mette le ali ai piedi: domani la giornata sarà dinamica, ricca di novità e movimento. Se dovete viaggiare, fare chiamate importanti o proporre idee creative, l’entusiasmo sarà la vostra arma vincente.

Pesci Sotto la luce guida della Stella, domani la speranza e la visione del futuro tornano a farsi chiare. C’è un’ispirazione forte o una bella risposta in arrivo per un progetto a cui tenete particolarmente. Abbiate fede nel vostro talento.