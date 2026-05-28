Astrotarocchi 29 maggio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 29 Maggio 2026

♈ Ariete

Il trend della giornata: Una sferzata di energia pura vi rimette in carreggiata. Se nei giorni scorsi c’è stato qualche momento di stanchezza, domani ritroverete la voglia di spaccare il mondo. Attenti solo a non essere troppo impazienti con chi ha ritmi diversi dai vostri.

Amore: Passione in primo piano. È la serata giusta per accendere la scintilla o per fare il primo passo se avete qualcuno nel mirino.

Lavoro: Siete determinati e focalizzati. Portate avanti i vostri progetti con coraggio, i superiori noteranno la vostra iniziativa.

♉ Toro

Il trend della giornata: Il cielo vi chiede di rallentare e di godervi i frutti della vostra stabilità. È una giornata ideale per circondarsi di cose belle, fare un piccolo acquisto per la casa o semplicemente staccare la spina dalle preoccupazioni.

Amore: Dolcezza e complicità. Avete bisogno di certezze e di abbracci sinceri: aprite il vostro cuore senza timori.

Lavoro: Evitate i colpi di testa o i passi azzardati. Meglio consolidare quello che avete già tra le mani piuttosto che iniziare qualcosa di nuovo.

♊ Gemelli

Il trend della giornata: Siete i re e le regine del cielo! Il Sole nel vostro segno vi regala un carisma magnetico e una parlantina a cui è impossibile resistere. Le vostre doti comunicative saranno la chiave per sbloccare qualsiasi situazione.

Amore: Siete brillanti e super corteggiati. Se siete in coppia, una risata complice cancellerà ogni piccolo malinteso.

Lavoro: Contratti, scambi e risposte in arrivo. È il momento perfetto per avanzare una richiesta o proporre un’idea originale.

♋ Cancro

Il trend della giornata: Giornata di riflessione e grande intuito. Siete particolarmente sensibili all’ambiente circostante: usate questa capacità per capire di chi potete fidarvi davvero. Prendetevi del tempo solo per voi in serata.

Amore: Un briciolo di nostalgia potrebbe bussare alla porta. Non fatevi scoraggiare dal passato, il presente ha molto più da offrire.

Lavoro: Lavorare dietro le quinte vi darà grandi soddisfazioni. Pianificate le mosse future senza sbandierarle troppo in giro.

♌ Leone

Il trend della giornata: Splendide energie vi circondano grazie a collaborazioni e amicizie fortunate. Siete il collante del vostro gruppo e la vostra generosità attirerà bellissime vibrazioni. Ottimo momento per fare progetti a lungo termine.

Amore: C’è voglia di condivisione e divertimento. Organizzate un’uscita di gruppo o una serata frizzante con il partner.

Lavoro: Il gioco di squadra è il vostro asso nella manica. Ascoltate i consigli di un collega fidato, vi aprirà gli occhi su una nuova opportunità.

♍ Vergine

Il trend della giornata: Sarete messi alla prova da qualche piccola responsabilità in più, ma la vostra mente analitica non si lascerà scalfire. Organizzazione e precisione vi permetteranno di superare ogni ostacolo con assoluta eleganza.

Amore: Non siate troppo esigenti o critici con chi amate. A volte basta un sorriso per sistemare le cose, senza troppi discorsi.

Lavoro: Il cielo pretende molto, ma dà anche tanto. Dimostrate il vostro valore e la vostra affidabilità, i riconoscimenti non tarderanno.

♎ Bilancia

Il trend della giornata: Un flusso di energia armonica e leggera vi attraversa. Avete una gran voglia di viaggiare, scoprire cose nuove e allargare i vostri orizzonti, anche solo con la mente. Giornata splendida per lo spirito.

Amore: C’è aria di romanticismo da favola. Lasciatevi coccolare e non abbiate paura di sognare in grande insieme al partner.

Lavoro: Ottime notizie per chi studia o aspetta una risposta da lontano. Le vostre intuizioni oggi sono lungimiranti.

♏ Scorpione

Il trend della giornata: Giornata intensa e profonda, tipica del vostro stile. Sentite il bisogno di andare a fondo nelle cose e di tagliare i rami secchi. È il momento ideale per una vera e propria trasformazione interiore.

Amore: Magnetismo puro. Il vostro sguardo parla da solo e attira passionalità, ma cercate di non cedere alla gelosia ingiustificata.

Lavoro: Sarete abilissimi nel risolvere un problema economico o nel trovare una risorsa nascosta che credevate perduta.

♐ Sagittario

Il trend della giornata: Il focus della giornata si sposta sulle relazioni e sui rapporti a due. Il cielo vi invita a trovare un compromesso e a guardare le cose anche dal punto di vista dell’altro. La diplomazia oggi farà miracoli.

Amore: Il partner richiede maggiori attenzioni. Una cena tranquilla e un ascolto sincero saranno il regalo più bello.

Lavoro: Giornata di mediazioni importanti. Prima di firmare un accordo o prendere una decisione, valutate bene ogni clausola.

♑ Capricorno

Il trend della giornata: Sarete super efficienti e dedicati alla cura della vostra routine quotidiana e del vostro benessere psicofisico. È il momento perfetto per rimettere ordine nell’agenda e ascoltare i segnali del corpo.

Amore: Piccole attenzioni quotidiane. Dimostrate il vostro affetto con i fatti e con la presenza, più che con le grandi dichiarazioni.

Lavoro: Sarete instancabili e precisi. Riuscirete a smaltire una montagna di lavoro arretrato, lasciandovi il fine settimana libero da ansie.

♒ Acquario

Il trend della giornata: Creatività e gioia di vivere alle stelle! Il cielo vi bacia e vi regala una giornata divertente, leggera e ricca di spunti geniali. Siete ispirati e avete voglia di esprimere la vostra unicità senza freni.

Amore: Cuori solitari, occhi aperti: una scintilla improvvisa potrebbe lasciarvi a bocca aperta. In coppia, il divertimento è assicurato.

Lavoro: Date libero sfogo alle vostre idee più stravaganti. Oggi i progetti più originali e fuori dagli schemi troveranno terreno fertile.

♓ Pesci

Il trend della giornata: Sentite il bisogno di rifugiarvi nel vostro guscio e di godervi il calore degli affetti più cari. Casa e famiglia saranno il vostro porto sicuro dove ricaricare le batterie emotive.

Amore: Atmosfera intima e protettiva. È il momento perfetto per una serata accogliente sul divano a confidarsi i desideri più profondi.

Lavoro: Non forzate i tempi. Se una situazione sembra bloccata, lasciate correre per oggi e concentratevi sui compiti più semplici e sicuri.

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