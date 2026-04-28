Astrotarocchi 29 aprile 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟 Mercoledi 29 Aprile 2026

♈ Ariete:

È tempo di notizie. Riceverai una comunicazione, un messaggio o un documento che aspettavi da tempo. Usa la tua schiettezza per rispondere, ma assicurati di aver letto bene tra le righe.

♉ Toro:

L’amore e la passione sono al centro di tutto. Per te non si tratta solo di romanticismo, ma di fare le cose con l’anima. Segui il tuo istinto affettivo, ti porterà nella direzione giusta.

♊ Gemelli:

Socialità al massimo. È il momento di uscire, incontrare persone e farti vedere. Le opportunità migliori questa volta arrivano dagli altri o da eventi pubblici. Non restare in casa!

♋ Cancro:

C’è voglia di altrove. Che sia un viaggio fisico o un cambiamento interiore, senti il bisogno di allontanarti dalla solita routine. Lasciati cullare dalle onde del cambiamento senza paura.

♌ Leone:

Attenzione ai piccoli stress. Qualcosa sta “rosicchiando” le tue energie o il tuo tempo. Fai pulizia nelle tue giornate e non permettere a piccole preoccupazioni di rovinarti il morale.

♍ Vergine:

Forza e protezione. Ti senti solida e capace di difendere ciò che hai costruito. È un ottimo momento per gestire finanze o per far sentire la tua autorità in modo costruttivo.

♎ Bilancia:

Sei davanti a un bivio. Il consiglio è di non restare immobile per troppo tempo: scegli la strada che risuona di più con i tuoi valori, anche se richiede un po’ di coraggio iniziale.

♏ Scorpione:

Un momento di grazia. Riceverai un riconoscimento, un complimento o una sorpresa che ti farà stare bene. Goditi questa gentilezza del destino, te la meriti tutta.

♐ Sagittario:

C’è un ostacolo da superare. La salita sembra ripida, ma la tua vista dall’alto sarà imbattibile. Non cercare di abbattere il muro con la forza, ma trova il sentiero per girarci intorno.

♑ Capricorno:

La fortuna bussa alla porta. È un’energia rapida, una piccola occasione da cogliere al volo. Sii pronta a scattare: un colpo di fortuna improvviso può cambiare la giornata.

♒ Acquario:

Tagli netti. È il momento di chiudere con ciò che non serve più. Può sembrare drastico, ma è necessario per fare spazio al nuovo raccolto. Libera i rami secchi della tua vita.

♓ Pesci:

Stabilità e sicurezza. Dopo tanto movimento, finalmente trovi un punto fermo. È il momento di fermarti, respirare e goderti la sensazione di aver trovato il tuo porto sicuro.

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