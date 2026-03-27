Astrotarocchi 28 marzo 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Sabato 28 Marzo 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete – La tua energia è al massimo! Dopo un periodo incerto, il Sole illumina la tua strada. Successo, chiarezza e vittoria. Niente può fermarti.

♉ Toro – Pazienza, Toro. Il Tempo è un alleato, non un nemico. Non avere fretta di decidere: la fretta potrebbe portare a errori. Lascia che le cose maturino.

♊ Gemelli – Ti senti un po’ persa? Il Labirinto dubbi e confusione. Fermati e rifletti: non correre alla cieca. La soluzione c’è, devi solo trovarla con calma.

♋ Cancro – Ritrova la purezza e la meraviglia. La Bambina ti invita a guardare il mondo con occhi nuovi. Un nuovo inizio è possibile, se lo desideri con cuore puro.

♌ Leone – Aria di cambiamento positivo! Ci sono novità importanti, un trasloco, una nascita o una trasformazione personale che porterà gioia.

♍ Vergine – Dettagli, dettagli, dettagli. La Lente ti invita a esaminare ogni situazione con estrema cura. Non dare nulla per scontato, un piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza.

♎ Bilancia – Speranza e ispirazione. Le Stelle proteggono i tuoi sogni. È il momento ideale per pianificare il futuro e per credere nella magia. L’universo ti sostiene.

♏ Scorpione – Intuito e astuzia. La Volpe ti avverte: qualcuno potrebbe non essere sincero. Usa la tua intelligenza per proteggerti e per cogliere le vere opportunità.

♐ Sagittario – Movimento e orizzonti che si espandono. Il Battello indica un viaggio (fisico o interiore), un cambiamento di prospettiva o un’opportunità che viene da lontano.

♑ Capricorno – È il momento di tagliare il superfluo. La Falce è netta: devi liberarti di zavorre, abitudini o persone che ti rallentano. Un taglio netto per rinascere.

♒ Acquario – Piccoli fastidi. C’e’ molto stress, perdite economiche di poco conto o piccoli inganni. Controlla le spese e non farti rodere dalle preoccupazioni.

♓ Pesci – Abbondanza e fluidità. I Pesci parlano di benessere, opportunità professionali e fluidità emotiva. Lasciati trasportare dalla corrente positiva della vita.

🌹🌹🌹PER TUTTI 🌹🌹🌹

“Non lasciarti scoraggiare se il percorso sembra tortuoso: La luce splenderà presto! Ci sono venti di cambiamento positivo, ma attenzione: il Tempo è prezioso e la Falce avverte che alcuni tagli sono necessari. Sei invitato ad agire con intelligenza e astuzia. Un’opportunità in arrivo va osservata con la Lente per evitare piccoli ostacoli . Abbi fiducia nel tuo intuito e segui la tua Stella, con la purezza e la curiosità di una Bambina.”

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