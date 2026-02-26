Astrotarocchi 27 Febbraio 2026 di Cristina Olmi

💫Ariete Tagli netti necessari. Non trascinarti dietro pesi morti, è il momento di fare spazio al nuovo con decisione. Accendi una candela rossa per visualizzare il distacco da ciò che ti blocca. Libera energia!💫

💫Toro Giornate di patti e alleanze. Un accordo (di cuore o di lavoro) si consolida. Promesse mantenute. Indossa un anello a cui sei legata per sigillare simbolicamente un intento importante.🌟

💫Gemelli Chiacchiere e messaggi in arrivo. Nervosismo passeggero, ma molta vivacità sociale. Ascoltate bene e leggete fra le righe, Scrivi un tuo desiderio su un foglietto e lascialo andare al vento. Le parole hanno ali. 🍂

💫Cancro Intuizione alle stelle. Segui i tuoi sogni e la tua sensibilità, qualcuno ti ammira in silenzio. Tieni un diario vicino al letto. Un sogno di questa settimana contiene una risposta chiave.🌻

💫Leone Successo totale! Energia pura e vittoria in ogni campo. Sei il centro del tuo universo. Esponi un cristallo di rocca alla luce del sole per caricarti di vitalità pura.🍀

💫Vergine Analizza i dettagli. Non avere fretta di concludere, guarda bene le clausole o i comportamenti altrui. Purifica il tuo spazio con dell’incenso al sandalo per vedere meglio oltre le apparenze.✨

💫Bilancia Armonia e pace ritrovata. Un rapporto diventa più maturo e sereno. Bellezza e virtù. Regala o tieni in casa fiori bianchi per attirare vibrazioni di purezza e stabilità.🌟

💫Scorpione Attenzione alle complicazioni o a qualche persona ambigua. Usa l’astuzia per evitare le trappole. Porta con te un pezzetto di tormalina nera per schermare le energie pesanti🍀

💫Sagittario Voglia di partire o novità che arrivano da lontano. Il commercio e gli spostamenti sono favoriti. Metti una moneta in un bicchiere d’acqua per attirare l’abbondanza che arriva da lontano.🌊

💫Capricorno Un ostacolo ti mette alla prova. Non forzare la mano, serve pazienza e una strategia solida per scalare la vetta Cammina a piedi nudi sulla terra (o tocca una pianta) per scaricare lo stress e radicarti. 🌹

💫Acquario Speranza e ispirazione. I tuoi progetti sono guidati da una buona stella, segui la tua visione. Guarda il cielo notturno e affida un segreto alla stella più luminosa. Sarai ascoltata.🍀

💫Pesci Abbondanza in arrivo! Flusso di denaro o di emozioni profonde. Lasciati trasportare dalla corrente positiva. Fai un bagno con del sale grosso per attirare la fortuna e purificare il tuo campo energetico.🌞

