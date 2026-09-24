Astrotarocchi 25 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 25 Settembre 2026
ARIETE Amore: Decisioni rapide o un taglio netto a vecchie incomprensioni; chiarezza improvvisa nel rapporto.
Lavoro: Svolta rapida, termine di un compito faticoso o necessità di agire con la massima precisione.
Soldi: Taglio delle spese inutili e attenzione alle decisioni finanziarie impulsive.
Amicizie: Un chiarimento secco ma liberatorio permetterà di superare un malinteso.
Consiglio: Agisci con fermezza, ma valuta bene i movimenti senza farti prendere dalla fretta.
TORO Amore: Legame profondo che si consolida con calma; stabilità emotiva e ricerca di armonia.
Lavoro: Crescita lenta ma costante; i progetti ben radicati iniziano a dare risultati duraturi.
Soldi: Gestione prudente e risorse protette; ottimo momento per la stabilità nel lungo periodo.
Amicizie: Presenze storiche su cui puoi sempre fare affidamento per un consiglio sincero.
Consiglio: Concediti i tuoi tempi, la pazienza sarà la tua forza migliore.
GEMELLI Amore: Messaggi, notizie o comunicazioni scritte in arrivo che chiariscono una situazione.
Lavoro: Documenti da firmare, e-mail importanti o accordi che richiedono attenzione ai dettagli.
Soldi: Arrivo di resoconti, ricevute o risposte su questioni pratiche ed economiche.
Amicizie: Scambio vivace di messaggi e aggiornamenti frequenti con le persone care.
Consiglio: Leggi con attenzione le parole e comunica in modo trasparente.
CANCRO Amore: Clima di grande serenità, maturità nei sentimenti e forte intesa emotiva.
Lavoro: Correttezza, professionalità e supporto da parte di persone di esperienza o autorevoli.
Soldi: Situazione equilibrata e gestione rilassata delle spese personali.
Amicizie: Rapporti improntati alla lealtà e al rispetto reciproco.
Consiglio: Mantieni la calma e rispondi a ogni situazione con eleganza e giudizio.
LEONE Amore: Protezione e forte presenza nel rapporto, ma attenzione a non essere troppo dominante.
Lavoro: Determinato e autorevole; prendi in mano la situazione con grande sicurezza.
Soldi: Difesa attenta dei tuoi guadagni e consolidamento delle tue risorse.
Amicizie: Un amico forte o una figura di riferimento ti offrirà un valido sostegno.
Consiglio: Usa la tua forza per proteggere e guidare, senza prevalere sugli altri.
VERGINE Amore: Piccole preoccupazioni o stanchezza accumulata; evita di rimuginare su dettagli da poco.
Lavoro: Giornata intensa che richiede impegno per risolvere una noia o una perdita di tempo.
Soldi: Attenzione ai piccoli sprechi quotidiani o alle distrazioni nel bilancio.
Amicizie: Sentirai il bisogno di fare selezione e allontanare le relazioni che ti affaticano.
Consiglio: Elimina il superfluo e recupera le tue energie senza farti sopraffare dall’ansia.
BILANCIA Amore: Spifferi di novità e trasformazioni positive; voglia di rinnovare la routine di coppia.
Lavoro: Spostamenti, cambi di programma o progetti che evolvono verso una fase più dinamica.
Soldi: Movimenti finanziari legati a novità o investimenti per migliorare la tua quotidianità.
Amicizie: Ritorno di vecchi amici o nuove conoscenze che portano freschezza.
Consiglio: Accogli il cambiamento con flessibilità e spirito di adattameno.
SCORPIONE Amore: Intesa intensa e magnetica, ma fai attenzione a incomprensioni o gelosie infondate.
Lavoro: Muoviti con astuzia e strategia; analizza bene l’ambiente prima di fare una mossa.
Soldi: Prudenza con le proposte troppo allettanti, verifica ogni dettaglio di persona.
Amicizie: Seleziona con cura le confidatrici ed evita i pettegolezzi.
Consiglio: Usa l’intuito e la prudenza senza scoprire subito tutte le tue carte.
SAGITTARIO Amore: Apertura, voglia di uscire e incontri stimolanti per chi è alla ricerca di novità.
Lavoro: Ottima giornata per pubbliche relazioni, riunioni e presentazioni di idee.
Soldi: Occasioni favorevoli che nascono da contatti sociali e collaborazioni.
Amicizie: Socialità alle stelle, inviti ad eventi o uscite di gruppo piacevoli.
Consiglio: Mostrati e condividi i tuoi progetti con entusiasmo.
CAPRICORNO Amore: Qualche momento di distacco o bisogno di solitudine per fare chiarezza interiore.
Lavoro: Un ostacolo pratico rallenta i ritmi, ma la tua perseveranza permetterà di superarlo.
Soldi: Momento di attesa per uno sblocco economico; evita passi azzardati.
Amicizie: Rapporti un po’ più formali o meno frequenti nella giornata di domani.
Consiglio: Non forzare i tempi: affronta le salite con passo costante e tanta pazienza.
ACQUARIO Amore: Sogni condivisi, speranza e grande intesa mentale con il partner.
Lavoro: Visione chiara del futuro e buone idee che aprono prospettive interessanti.
Soldi: Situazione trasparente e buone prospettive di ripresa per i tuoi progetti.
Amicizie: Dialoghi sinceri e momenti di profonda sintonia con le persone più stimate.
Consiglio: Segui i tuoi ideali con fiducia e mantieni lo sguardo verso l’alto.
PESCI Amore: Complicità, grande lealtà e gesti di profonda premura verso chi ami.
Lavoro: Collaborazioni solide e colleghi fidati su cui poter contare nei momenti di bisogno.
Soldi: Gestione sicura e consigli utili da parte di una persona cara ed esperta.
Amicizie: Amicizie al centro della giornata; un sostegno sincero ti scalderà il cuore.
Consiglio: Coltiva la fiducia e valorizza chi ti dimostra vera fedeltà.