Astrotarocchi 25 Novembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete si aprono altre strade inerenti sempre il settore economico lavorativo, ( nei prossimi giorni ) e per chi e’ in attesa, potrebbero arrivare notizie anche di tipo sentimentale con un invito, potrebbe essere un fine settimana movimentato.

Toro una giornata un po’ particolare la vostra, pensate a qualcosa e siete concentrati nel volerla risolvere, una cosa buona e’ che gli ostacoli verranno ben superati e qualcuno mandera’ delle comunicazioni che risolvono una questione, pianificate meglio le giornata

Gemelli fine settimana tranquillo e con poca voglia di fare, si risolve qualcosa di tipo pratico entro qualche giorno, cercate di rilassarvi e di rimettere in ordine le idee

Cancro il lavoro dara’ molte soddisfazioni, ma anche la famiglia lo fa in modo esemplare, queste due cose danno origine a un ottima energia che permettera’ a voi di risolvere una questione importante quindi direi che e’ un ottimo fine / inizio settimana per voi

Leone qualcosa che di solito che e’ routine, viene meno all’improvviso cambia o va cambiata qualche situazione, e comunque alla fine riuscite a risolvere tutto in tempi veloci. Il fine settimana e’ buono

Vergine deciderete, probabilmente, di non dar retta a voci strane ( sensazioni piu’ che altro strane ) che alimentano agitazione e stress, cercherete d’impegnarvi in altro e riuscite. cosi facendo, perfettamente nel vostro intento, infatti il fine settimana lo trascorrete serene con i vostri affetti piu’ cari

Bilancia non riuscire subito a risolvere quello che vorreste mi disturba molto, ma non dipende sempre e solo da voi, tutti sappiamo che la volonta’ fa molto, ma non possiamo cambiare quella di altri, per ora non fatevene un cruccio, cambiera’ il vento e con esso anche le situazioni

Scorpione qualcosa e’ chiuso definitivamente e da quel momento in poi decisamente la strada e’ in discesa, arriva la fortuna, tornano vecchie situazioni che potete o rimodernare, o chiudere, sara’ vostra la scelta, in ogni caso le potature sono quasi finite, finalmente potete respirare aria nuova

Sagittario a volte trovare la propria stabilita’ non e’ cosi semplice se intorno tutto corre velocemente, ancora di piu’ s’incontrano difficolta’, non manca a voi l’ingegno di riuscire nell’intento e comunque il fine settimana nasconde qualche bella sorpresa che non v’aspettate. Godetevela

Capricorno Oggi è un buon giorno per scegliere di migliorarvi. Sul fronte professionale arriverete ad obiettivi importanti. La sfera sentimentale prende una buona piega e i nuovi incontri sono perfetti per chi ha deciso di chiudere con la solitudine. ( nei prossimi tempi ovviamente ) il fine settimana e’ tranquillo

Acquario In questi giorni siete poco tolleranti alle cose che si ripetono, e cercherete in tutti i modi di rimanere sereni e tranquilli, farete chiarezza anche su altre cose, insomma un po’ rivoluzionari direi comunque e’ una giornata tranquilla

Pesci la chiave della vostra serenita’ e’ sicuramente aver spostato l’attenzione su qualcos’altro, era ora anche per voi, il we si presenta tranquillo



Buona giornata



