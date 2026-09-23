Astrotarocchi 24 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 24 Settembre 2026
ARIETE Amore: Notizie veloci e messaggi improvvisi; passione in ripresa ma attenzione alla fretta di concludere.
Lavoro: Dinamismo e novità rapide in arrivo; cogli al volo un’occasione per sbloccare una trattativa.
Soldi: Movimenti finanziari rapidi, entrate o uscite legate a spostamenti e comunicazioni.
Amicizie: Un amico si farà vivo all’improvviso proponendo un incontro o una novità stimolante.
Consiglio: Sii pronto ad agire subito senza esitare.
TORO Amore: Intesa solida e ricerca di certezze; giornata ideale per fare progetti a lungo termine.
Lavoro: Massima stabilità e sicurezza; i tuoi sforzi passati garantiscono un’ottima posizione.
Soldi: Situazione finanziaria ben salda, gestione prudente e al riparo da scossoni.
Amicizie: Presenze storiche e fidate su cui potrai contare ad occhi chiusi.
Consiglio: Fai perno sulle tue certezze e mantieni la rotta.
GEMELLI Amore: Dialoghi serrati, confronto aperto e tanta voglia di comunicare con chi ami.
Lavoro: Scambio vivace di idee e riunioni; attenzione solo a non generare inutile confusione.
Soldi: Chiacchiere e trattative su questioni economiche, verifica bene i dettagli pratici.
Amicizie: Telefonate a raffica e messaggi nei gruppi; sarai al centro dell’attenzione.
Consiglio: Filtra le troppe parole e vai al sodo.
CANCRO Amore: Forte sensibilità, romanticismo e intuizioni profonde che avvicinano i cuori.
Lavoro: Il tuo talento e la tua creatività verranno riconosciuti ed apprezzati.
Soldi: Intuito vincente per gestire le risorse, ma evita di farti guidare dalle ansie.
Amicizie: Cercando la comprensione profonda, ti confiderai solo con chi sa ascoltarti davvero.
Consiglio: Ascolta le tue sensazioni e mostra il tuo valore.
LEONE Amore: Carisma radioso, grande intesa di coppia e momenti di pura felicità condivisa.
Lavoro: Successo, chiarezza e traguardi importanti; le situazioni ambigue si risolvono a tuo favore.
Soldi: Ottimo momento per le finanze, possibili entrate extra o gratificazioni meritate.
Amicizie: Atmosfera festosa e grande calore da parte delle persone che ti circondano.
Consiglio: Brilla e sfrutta questa giornata di massima carica vitale.
VERGINE Amore: Troverai la risposta giusta per chiarire un dubbio e portare sicurezza nel rapporto.
Lavoro: Soluzione brillante a un problema complesso; le tue competenze sbloccano la situazione.
Soldi: Buone decisioni finanziarie che mettono al sicuro le tue risorse future.
Amicizie: Un tuo consiglio pratico sarà determinante per aiutare una persona cara.
Consiglio: Abbi fiducia nelle tue capacità: hai già in mano la soluzione.
BILANCIA Amore: Leggerezza, piccoli momenti di gioia inattesa e complicità che ritorna.
Lavoro: Coincidenze favorevoli e piccole occasioni da prendere al volo senza pensarci troppo.
Soldi: Piccole entrate fortunate o una spesa gratificante che fa bene all’umore.
Amicizie: Incontri piacevoli ed estemporanei che porteranno una sferzata di buonumore.
Consiglio: Cogli l’attimo con ottimismo e un sorriso.
SCORPIONE Amore: Desiderio di intimità, protezione e momenti di pace da vivere tra le mura domestiche.
Lavoro: Basi solide per i tuoi progetti; favoriti i lavori svolti da casa o per la famiglia.
Soldi: Investimenti rivolti al patrimonio personale, all’abitazione o ai beni primari.
Amicizie: Preferirai un incontro intimo e tranquillo a casa piuttosto che ambienti caotici.
Consiglio: Ritrova il tuo centro e dedicati a ciò che ti fa sentire al sicuro.
SAGITTARIO Amore: Desiderio di evasione e nuovi orizzonti; le coppie sognano un viaggio o una svolta.
Lavoro: Progetti a lungo termine in espansione, contatti con l’esterno o trasferte favorevoli.
Soldi: Sguardo rivolto a futuri investimenti; buone prospettive di crescita finanziaria.
Amicizie: Connessioni con persone lontane o inviti a spostarsi per rivedere vecchi amici.
Consiglio: Guarda lontano e non aver paura di esplorare nuove strade.
CAPRICORNO Amore: Generosità, apertura verso il partner e concretezza nella gestione dei progetti comuni.
Lavoro: Affari in crescita e ottimo fiuto commerciale; le tue iniziative portano risultati.
Soldi: Flusso finanziario molto positivo, trattative vantaggiose e risorse in aumento.
Amicizie: Scambi utili e collaborazioni proficue con persone che condividono le tue mete.
Consiglio: Fai scorrere le tue energie con pragmatismo e fiducia.
ACQUARIO Amore: Dolcezza, un gesto affettuoso o una bella sorpresa che scalda il cuore.
Lavoro: Riconoscimenti, clima armonioso con i colleghi ed esito positivo per una richiesta.
Soldi: Entrate piacevoli, regali o piccole agevolazioni inaspettate.
Amicizie: Invito gratificante e momenti di grande serenità in compagnia.
Consiglio: Accogli la bellezza e i doni della giornata con gratitudine.
PESCI Amore: Passione, intesa profonda ed emersione di sentimenti autentici e travolgenti.
Lavoro: Dedizione totale per ciò che fai; il lavoro svolto con passione porterà grandi soddisfazioni.
Soldi: Gestione generosa ma equilibrata delle tue risorse a favore delle persone amate.
Amicizie: Grande empatia e affetto sincero nelle relazioni più strette.
Consiglio: Agisci con entusiasmo e lasciati guidare dalla tua bontà.
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