Astrotarocchi 24 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 24 luglio 2026

🌻Ariete Il ponte che devi attraversare richiede un’azione diretta e consapevole. Hai già l’intuizione giusta: fai quel passo, la porta dall’altra parte è pronta ad aprirsi.🔥

🌻Toro Il Saggio vi invita a rallentare, respirare e guardare le cose dall’alto con lucidità. Non agite d’impulso e non lasciatevi condizionare dal rumore di fondo. Ascoltate l’esperienza che avete maturato e fidatevi del vostro intuito: la risposta che cercate la conoscete già, dovete solo darvi il tempo di ascoltarla con calma e maturità🏡

🌻Gemelli La felicità risiede nei dettagli gentili e nei doni inaspettati della vita. Accogliete la grazia con gratitudine, aprite il cuore alle attenzioni di chi vi circonda e non temete di mostrare la vostra luce più bella. Il sorriso è la vostra forza più grande. 🌪️

🌻Cancro l’abbondanza e la serenità arrivano quando lasciate andare la rigidità e vi affidate al flusso della vita. Non forzate gli eventi: siate fluide, ascoltate il vostro intuito e lasciate che le opportunità e le risorse arrivino a voi naturalmente. La ricchezza più grande è la pace interiore.🌙

🌻Leone La Montagna vi ricorda che i grandi traguardi richiedono pazienza, passi fermi e visione dall’alto. Non lasciatevi scoraggiare dalla fatica della salita: la solidità è dentro di voi e ogni sforzo vi rende più forti. Guardate oltre l’ostacolo, la vetta è vicina.🦁

🌻Vergine L’Imperatrice vi ricorda che dentro di voi c’è la forza creatrice per far crescere ogni progetto e ogni legame. Fidatevi del vostro valore e della vostra intelligenza: non abbiate fretta, ma nutrite i vostri sogni con cura e dedizione.📋

🌻Bilancia Sul piano professionale, la carta del Lavoro vi invita alla concretezza, alla pazienza e alla determinazione. Ogni piccolo sforzo quotidiano conta: non cercate scorciatoie, ma valorizzate le vostre competenze e la vostra dedizione. I risultati arrivano per chi lavora con serietà e chiarezza d’intenti!⚖️

🌻Scorpione L’Iris vi ricorda che le buone notizie e la chiarezza arrivano al momento giusto per portare pace nel vostro cuore. Aprite la mente ai segnali e alle comunicazioni in arrivo: lasciate andare le vecchie inquietudini, perché un’onda di armonia e di serenità sta tornando a rischiarare la vostra strada.🦂

🌻Sagittario Il guerriero vi ricorda che è tempo di tirar fuori il coraggio e la determinazione, ma senza agire con cieca foga. Lottate per le vostre priorità con strategia, dignità e rispetto di voi stesse: vestitevi di forza interiore, proteggete i vostri confini e non tiratevi indietro davanti alle sfide. La determinazione lucida abbatterà ogni ostacolo 🏹

🌻Capricorno La Cornucopia vi ricorda che la vita è pronta a ricompensarvi per tutto ciò che avete seminato con dedizione. Aprite le mani e il cuore per ricevere: l’universo vi offre prosperità, opportunità e benessere, ma sta a voi accoglierli senza timore o senso di colpa. Celebrate i vostri successi e condividete la vostra ricchezza interiore con chi vi circonda!⛰️

🌻Acquario La Maschera vi invita ad guardare oltre le apparenze, sia dentro di voi che attorno a voi. Non abbiate paura della verità: liberatevi dai ruoli imposti, dalle parole di circostanza o dai doppi giochi di chi non si mostra per ciò che è. Solo quando la finzione si scioglie, la vera luce e la pace profonda possono finalmente emergere.⚡

🌻Pesci Le Nuvole vi ricordano che i dubbi, la confusione e i momenti di incertezza sono solo percorsi temporanei. Non prendete decisioni affrettate mentre il cielo è coperto: lasciate che il vento del tempo porti via i pensieri grigi e la nebbia. Molto presto la chiarezza tornerà a mostrare la strada con assoluta nitidezza.🐟

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