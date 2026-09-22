Astrotarocchi 23 settembre 2026
ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 23 Settembre 2026
♈ ARIETE
Amore: Passioni intense ma attenzione ai colpi di testa e ai toni troppo accesi con il partner.
Lavoro: Ottima energia per chiudere questioni in sospeso e avviare nuovi progetti.
Soldi: Spese impreviste legate alla casa o alla famiglia, gestisci con prudenza.
Amicizie: Un confronto chiarificatore riporterà serenità in un gruppo.
Consiglio: Incanala l’impulsività nella direzione giusta senza fretta.
♉ TORO
Amore: Ricerca di stabilità e gesti concreti; le coppie collaudate ritrovano grande complicità.
Lavoro: Giornata ideale per consolidare accordi e mettere ordine nella burocrazia.
Soldi: Entrate stabili, ma evita investimenti rischiosi o azzardi del momento.
Amicizie: Presenza costante di una persona cara che ti offrirà un valido supporto.
Consiglio: Proteggi i tuoi spazi senza però chiuderti alle novità.
♊ GEMELLI
Amore: Dialoghi vivaci e voglia di leggerezza; i single potrebbero fare un incontro stimolante.
Lavoro: Idee brillanti in arrivo, ma attenzione a non mettere troppa carne al fuoco.
Soldi: Piccoli flussi in entrata e uscita, equilibrio da gestire con attenzione.
Amicizie: Telefonate e messaggi a raffica, sarai al centro dell’attenzione nel gruppo.
Consiglio: Filtra le troppe informazioni e concentrati su ciò che conta davvero.
♋ CANCRO
Amore: Forte sensibilità ed emersione di ricordi; dolcezza nei rapporti di coppia.
Lavoro: Intuito vincente per risolvere una noia organizzativa che si trascinava da tempo.
Soldi: Momento favorevole per pianificare risparmi o spese per il benessere personale.
Amicizie: Sentirai il bisogno di selezionare le compagnie ed evitare ambienti caotici.
Consiglio: Proteggi le tue energie emotive e ascolta la tua voce interiore.
♌ LEONE
Amore: Carisma ai massimi livelli; attiri attenzioni e la passione si accende facilmente.
Lavoro: Opportunità di metterti in mostra o guidare un progetto importante con successo.
Soldi: Tendenza a concederti qualche lusso di troppo, mantieni il controllo delle uscite.
Amicizie: Serata ideale per organizzare un incontro e condividere buone notizie.
Consiglio: Esercita la tua leadership con generosità, lasciando spazio anche agli altri.
♍ VERGINE
Amore: Bisogno di chiarezza e concretezza; evita di analizzare al millimetro ogni gesto del partner.
Lavoro: Precisione e dedizione premiate; riuscirai a portare a termine un compito complesso.
Soldi: Gestione impeccabile delle risorse, con ottime prospettive di stabilità a lungo termine.
Amicizie: Un amico chiederà il tuo parere pratico per risolvere un problema personale.
Consiglio: Concediti una pausa dalla ricerca della perfezione.
♎ BILANCIA
Amore: Clima disteso e armonia; ottima giornata per chiarire un piccolo malinteso recente.
Lavoro: Collaborazioni favoriti e buon clima di squadra per raggiungere obiettivi comuni.
Soldi: Piccole entrate extra o una bella occasione d’acquisto per qualcosa che desideravi.
Amicizie: Socialità in aumento, ti farà piacere ritrovare persone che non vedevi da tempo.
Consiglio: Cogli le buone occasioni con leggerezza e senza troppe esitazioni.
♏ SCORPIONE
Amore: Emozioni profonde e trasformazioni positive; cadi le difese e ti apri con chi merita.
Lavoro: Cambiamenti di programma o scosse necessarie per sbloccare una situazione fissa.
Soldi: Attenzione a trattative o contratti, leggi bene tutte le clausole prima di firmare.
Amicizie: Selezione naturale nei rapporti; preferirai poche persone ma fidate.
Consiglio: Lascia andare ciò che è superato per fare spazio al nuovo.
♐ SAGITTARIO
Amore: Voglia di evasione e novità; per chi è in coppia c’è bisogno di condividere un progetto stimolante.
Lavoro: Nuovi orizzonti in vista, contatti con l’esterno o spostamenti molto produttivi.
Soldi: Ottima spinta per pianificare investimenti legati alla crescita o allo studio.
Amicizie: Entusiasmo contagioso che trascinerà gli amici in nuove iniziative.
Consiglio: Mantieni la rotta senza perdere di vista i dettagli pratici.
♑ CAPRICORNO
Amore: Poca propensione ai sentimentalismi, ma molta presenza concreta per chi ami.
Lavoro: Massimo rigore e concentrazione; traguardi importanti a portata di mano.
Soldi: Buona gestione patrimoniale, i frutti di un sacrificio passato cominciano a vedersi.
Amicizie: Pochi confronti ma di grande sostanza con persone storiche della tua vita.
Consiglio: Non dimenticare di concederti un momento di relax a fine giornata.
♒ ACQUARIO
Amore: Desiderio di indipendenza ma anche di stimoli mentali condivisi con il partner.
Lavoro: Colpi di genio e soluzioni fuori dagli schemi che sorprenderanno colleghi o superiori.
Soldi: Spese legate alla tecnologia o a nuovi progetti personali, valuta le priorità.
Amicizie: Nuove conoscenze stimolanti in arrivo da contesti insoliti o online.
Consiglio: Sii aperto all’imprevisto senza perdere il contatto con la realtà.
♓ PESCI
Amore: Empatia al massimo e grande romanticismo; intesa speciale per le coppie affiatate.
Lavoro: L’intuito sarà la tua guida migliore per evitare trabocchetti o colleghi ambigui.
Soldi: Situazione stabile, ma evita di farvi carico di spese non tue per troppa generosità.
Amicizie: Serata piacevole e intima con le persone che ti fanno sentire compreso.
Consiglio: Ascolta le tue sensazioni profonde e mantieni sani confini emotivi.
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