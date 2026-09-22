Astrotarocchi 23 settembre 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 23 Settembre 2026

♈ ARIETE

Amore: Passioni intense ma attenzione ai colpi di testa e ai toni troppo accesi con il partner.

Lavoro: Ottima energia per chiudere questioni in sospeso e avviare nuovi progetti.

Soldi: Spese impreviste legate alla casa o alla famiglia, gestisci con prudenza.

Amicizie: Un confronto chiarificatore riporterà serenità in un gruppo.

Consiglio: Incanala l’impulsività nella direzione giusta senza fretta.

♉ TORO

Amore: Ricerca di stabilità e gesti concreti; le coppie collaudate ritrovano grande complicità.

Lavoro: Giornata ideale per consolidare accordi e mettere ordine nella burocrazia.

Soldi: Entrate stabili, ma evita investimenti rischiosi o azzardi del momento.

Amicizie: Presenza costante di una persona cara che ti offrirà un valido supporto.

Consiglio: Proteggi i tuoi spazi senza però chiuderti alle novità.

♊ GEMELLI

Amore: Dialoghi vivaci e voglia di leggerezza; i single potrebbero fare un incontro stimolante.

Lavoro: Idee brillanti in arrivo, ma attenzione a non mettere troppa carne al fuoco.

Soldi: Piccoli flussi in entrata e uscita, equilibrio da gestire con attenzione.

Amicizie: Telefonate e messaggi a raffica, sarai al centro dell’attenzione nel gruppo.

Consiglio: Filtra le troppe informazioni e concentrati su ciò che conta davvero.

♋ CANCRO

Amore: Forte sensibilità ed emersione di ricordi; dolcezza nei rapporti di coppia.

Lavoro: Intuito vincente per risolvere una noia organizzativa che si trascinava da tempo.

Soldi: Momento favorevole per pianificare risparmi o spese per il benessere personale.

Amicizie: Sentirai il bisogno di selezionare le compagnie ed evitare ambienti caotici.

Consiglio: Proteggi le tue energie emotive e ascolta la tua voce interiore.

♌ LEONE

Amore: Carisma ai massimi livelli; attiri attenzioni e la passione si accende facilmente.

Lavoro: Opportunità di metterti in mostra o guidare un progetto importante con successo.

Soldi: Tendenza a concederti qualche lusso di troppo, mantieni il controllo delle uscite.

Amicizie: Serata ideale per organizzare un incontro e condividere buone notizie.

Consiglio: Esercita la tua leadership con generosità, lasciando spazio anche agli altri.

♍ VERGINE

Amore: Bisogno di chiarezza e concretezza; evita di analizzare al millimetro ogni gesto del partner.

Lavoro: Precisione e dedizione premiate; riuscirai a portare a termine un compito complesso.

Soldi: Gestione impeccabile delle risorse, con ottime prospettive di stabilità a lungo termine.

Amicizie: Un amico chiederà il tuo parere pratico per risolvere un problema personale.

Consiglio: Concediti una pausa dalla ricerca della perfezione.

♎ BILANCIA

Amore: Clima disteso e armonia; ottima giornata per chiarire un piccolo malinteso recente.

Lavoro: Collaborazioni favoriti e buon clima di squadra per raggiungere obiettivi comuni.

Soldi: Piccole entrate extra o una bella occasione d’acquisto per qualcosa che desideravi.

Amicizie: Socialità in aumento, ti farà piacere ritrovare persone che non vedevi da tempo.

Consiglio: Cogli le buone occasioni con leggerezza e senza troppe esitazioni.

♏ SCORPIONE

Amore: Emozioni profonde e trasformazioni positive; cadi le difese e ti apri con chi merita.

Lavoro: Cambiamenti di programma o scosse necessarie per sbloccare una situazione fissa.

Soldi: Attenzione a trattative o contratti, leggi bene tutte le clausole prima di firmare.

Amicizie: Selezione naturale nei rapporti; preferirai poche persone ma fidate.

Consiglio: Lascia andare ciò che è superato per fare spazio al nuovo.

♐ SAGITTARIO

Amore: Voglia di evasione e novità; per chi è in coppia c’è bisogno di condividere un progetto stimolante.

Lavoro: Nuovi orizzonti in vista, contatti con l’esterno o spostamenti molto produttivi.

Soldi: Ottima spinta per pianificare investimenti legati alla crescita o allo studio.

Amicizie: Entusiasmo contagioso che trascinerà gli amici in nuove iniziative.

Consiglio: Mantieni la rotta senza perdere di vista i dettagli pratici.

♑ CAPRICORNO

Amore: Poca propensione ai sentimentalismi, ma molta presenza concreta per chi ami.

Lavoro: Massimo rigore e concentrazione; traguardi importanti a portata di mano.

Soldi: Buona gestione patrimoniale, i frutti di un sacrificio passato cominciano a vedersi.

Amicizie: Pochi confronti ma di grande sostanza con persone storiche della tua vita.

Consiglio: Non dimenticare di concederti un momento di relax a fine giornata.

♒ ACQUARIO

Amore: Desiderio di indipendenza ma anche di stimoli mentali condivisi con il partner.

Lavoro: Colpi di genio e soluzioni fuori dagli schemi che sorprenderanno colleghi o superiori.

Soldi: Spese legate alla tecnologia o a nuovi progetti personali, valuta le priorità.

Amicizie: Nuove conoscenze stimolanti in arrivo da contesti insoliti o online.

Consiglio: Sii aperto all’imprevisto senza perdere il contatto con la realtà.

♓ PESCI

Amore: Empatia al massimo e grande romanticismo; intesa speciale per le coppie affiatate.

Lavoro: L’intuito sarà la tua guida migliore per evitare trabocchetti o colleghi ambigui.

Soldi: Situazione stabile, ma evita di farvi carico di spese non tue per troppa generosità.

Amicizie: Serata piacevole e intima con le persone che ti fanno sentire compreso.

Consiglio: Ascolta le tue sensazioni profonde e mantieni sani confini emotivi.

👉Per info letture personalizzate, annualita’, mensili di cartomanzia, lettura fondi caffe’, lettura sibille, rune , abbonamenti settimanali potete contattarmi su messanger su whatApp al

‪‪+39 347 57 49 499 e seguitemi sul mio gruppo Facebook Tarocchi Carte e Mille Magie