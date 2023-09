Astrotarocchi 23 Settembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete la chiave per svoltare in maniera definitiva nelle vostre questioni esiste, sia essa sentimentale o lavorativa, ed e’ portare rinnovamento, muovere i primi passi verso un cambiamento, e nella giornata di oggi ( domani per chi legge oggi ) qualcosa si muove, forse un invito, l’inizio di qualche hobby, cosa importante e’ che non vi facciate sfuggire l’occasione di rinnovarvi e rinnovare le cose

TORO si ritorna ad un momento di vera gioia e felicita’, sono possibili ritorni di persone, che non necessariamente e’ qualcuno che amiamo, ma anche amici, conoscenti insomma qualcuno che pero’ ci fara’ molto piacere vedere, la giornata comunque e’ ottima

GEMELLI Si fa chiarezza con un uomo e se avete pianificato qualcosa sicuramente la farete, potrebbe scapparci per qualcuna di voi una dichiarazione d’amore vera e propria, quindi preparatevi ad una adeguata risposta

CANCRO se vivete fuori casa, siete in fase di rientro o comunque vi spostate in un posto davvero confortevole per voi, questa giornata e’ all’insegna del fare quello che vi piace, anche se lavorate comunque la giornata scorrera’ liscia

LEONE c’e’ un recupero molto forte di voi stessi, vi eravate un po’ persi ultimamente, siete vere querce con basi solide nella terra ma anche la giusta elasticita’ mentale per piegarvi al vento ( a gli eventi della vita ) senza spezzarvi. La giornata scorre tranquilla forse per qualcuno immerso nel verde

VERGINE un po’ di agitazione a causa di un uomo che non si apre troppo alle emozioni o al metterle in parola qualche nuvola ve la fa passare per la testa. niente paura non ci sono altri motivi, tranne la sua poca capacita’ di esprimersi ma prima o poi parlera’, per ora state tranquille

BILANCIA con una dose di furbizia e una bella chiave per sbloccare qualcosa, riuscite ad aggiustare una situazione non proprio facile, ma voi ce la fate, penso riguardi le finanze o qualcosa che ha a che fare con il gioco e lo stare in compagnia, la giornata e’ decisamente buona

SCORPIONE nel vostro cuore aspettate proprio una gioia e un momento davvero di serenita’, non escludo che arrivi all’improvviso tanto da spiazzarvi completamente e da farvi salire le farfalle allo stomaco, quindi tenetevi forte, giornata molto positiva

SAGITTARIO chiudete definitivamente un capitolo e vi occupate di qualcosa che o riguarda il lavoro o una nuova conoscenza che e’ possibile v’inviti da qualche parte. Attenzione a qualche piccolo ostacolo da superare, non fatelo diventare una montagna, si risolve in giornata

CAPRICORNO scelte da fare e anche piccoli sacrifici d’affrontare ma saranno finalizzati a realizzare delle vostre tappe importanti, vale la pena non pensare troppo e agire, prima si passa questo momento prima arrivano le soddisfazioni.

ACQUARIO c’e’ una sofferenza nel cuore ma tranquille che arrivera’ il momento in cui in famiglia, con chiunque ve l’abbia procurata le cose si riaggiusteranno e avrete la vostra soddisfazione la giornata comunque scorre tranquilla

PESCI nella testa dovete risolvere qualcosa e temete di non riuscire arriva per voi una boccata di ossigeno con una nuova conoscenza ci sara’ un po’ di confusione perche’ non ve l’aspettate ma sara’ piacevole e la giornata passa tranquilla



Buona giornata