Astrotarocchi 23 giugno 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 23 Giugno 2026

Ariete ci saranno pensieri, in base a questioni che vanno risolte, un po’ caotici, e’ il modo meno indicato per trovare soluzioni, il consiglio e’ quello di seguire l’intuito, senza l’aggiunta del vostro pensiero e sicuramente la soluzione la troverete. La giornata e’ un po’ nuvolosa ma passa veloce

Toro dovrete adoperarvi per ottenere quello che vi necessita, per arrivare a questo dovrete seguire le vie tradizionali, non e’ il momento per cercare soluzioni o novita’ o almeno e’ la strada classica quello che preferirete ad una soluzione fantasiosa, che potra’ andare bene in altro momento, per ora meglio seguire la via principale, la giornata e’ un po’ faticosa ma anche questa passa

Gemelli la soluzione a qualcosa ve la suggerira’ involontariamente qualche persona amica e se seguirete il consiglio sicuramente si avvia per voi un netto miglioramento che e’ ora che avvenga, dopo lunghe soste e’ ora di mettersi in moto, la giornata e’ abbastanza dinamica

Cancro il destino interviene a favore di qualcuno che trovera’ una soluzione per voi, ci sara’ un aiuto che non v’aspettate da una persona che decidera’ di farlo, perche’ ha compreso le vostre ragioni e con tanta buona volonta’ trova risposte e ve le dara’, c’e’ bisogno di pazienza e tempo, nel frattempo voi costruirete altro, la giornata e’ tranquilla

Leone le idee sono chiare, sapete esattamente cosa fare riguardo qualche questione, e all’improvviso lo farete, senza avvisare nulla e nessuno, e la vostra situazione, qualunque essa sia, prendera’ un ottima piega, ci saranno riconoscimenti e meriti e arrivano anche dei corteggiatori, la giornata e’ buona

Vergine i sacrifici che state facendo ultimamente il destino decide di ripagarveli e infatti ci saranno entrate extra che non v’aspettate, e nel tempo diminuira’ la fortuna di chi vi ha remato contro, quello che voi oggi pagate, domani lo pagheranno altri, ma perche’ e’ proprio l’Universo a pensarci, in ogni caso per voi la situazione migliora decisamente

Bilancia con un po’ d’intelligenza e d’astuzia costruirete un ponte che accorcera’ delle distanze, e’ vero che si ripetera’ qualcosa che gia’ conoscete o avete fatto, ma questa volta il destino, fara’ andare questa cosa, nella maniera giusta, e infatti ci sara’ il pieno successo, la giornata e’ buona

Scorpione a furia di girare e rigirare all’interno di un idea che vi passa spesso per la testa, una soluzione arriva e la fortuna accompagna questo vostro progetto o idea, dovrete solo aspettare l’occasione giusta e avviarlo, andra’ bene, altra questione e’ che proprio il girare e rigirare sullo stessa idea alla fine vi stressa, quindi se avete la soluzione, non stancatevi e andate oltre, la giornata e’ impegnativa

Sagittario ci saranno per voi degli inviti, ma non siete troppo in vena di festeggiamenti, anzi piuttosto preferirete approfondire qualcosa che e’ di vostro interesse, ma ad un certo punto vi arenate, perche’ c’e’ anche bisogno di sorridere e divertirsi. Ricordatevi le montagne si possono aggirare non e’ necessario prenderle a testate, la giornata scorre tranquilla

Capricorno dovrete sapervi orientare fra varie possibilita’ userete la saggezza questa volta, e farete in modo di scegliere quello che per voi e’ giusto, e infatti anche se davvero pesante come periodo, risolverete piu’ questioni senza piu’ nemmeno voltarvi indietro, qualcuna potrebbe essere di tipo economico, giornata positiva

Acquario in questo momento sono difficoltosi i cambi di direzione o idee che vorreste attuare, ma non c’e’ nulla di definitivo, per oggi non sara’ possibile, magari domani si, aspettare qualche giorno non costa nulla e sicuramente potrete fare cio’ che ritenete opportuno, la giornata scorre senza inciampi

Pesci arriva una piccola porzione di fortuna che vi permettera’, se sarete svelti ad accorgervene, di fare qualcosa che normalmente non riuscite a fare, non e’ una fortuna enorme, ma per voi potrebbe essere tanta roba, quindi occhi aperti e antenne tese, la Dea Bendata non sosta mai per troppo tempo, la giornata e’ buona