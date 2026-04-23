Astrotarocchi 23 aprile 2026

ASTROTAROCCHIVenerdi 24 Aprile 2026

Ariete – Il Sentiero È tempo di scelte. Davanti a te si apre una nuova strada: non è quella più battuta, ma è quella che ti appartiene. Non correre, osserva dove metti i piedi. Il destino ti invita a esplorare percorsi inediti.

Toro – L’Albero Le tue radici sono solide e la tua energia vitale è in crescita. È un momento di stabilità e salute. Tutto ciò che pianti ora ha il potere di durare nel tempo. Respira profondamente, sei in una fase di rigenerazione.

Gemelli – L’Orso Sorpresa: sotto la tua natura leggera si nasconde una forza d’urto incredibile. Questa settimana avrai bisogno di grinta e autorevolezza. Proteggi il tuo territorio e non aver paura di mostrare le unghie se serve.

Cancro – Gli Uccelli Chiacchiere, messaggi, fermento! La tua mente è un viavai di pensieri e notizie. Non lasciarti travolgere dal rumore di fondo; usa questa energia comunicativa per risolvere un malinteso o per lanciare un’idea veloce.

Leone – I Pesci Il flusso dell’abbondanza scorre verso di te. Si parla di entrate, di scambi proficui e di una libertà economica che si espande. Nuota assecondando la corrente, senza forzare la mano: la fortuna ama la fluidità.

Vergine – La Luna Intuizione e mistero. Le tue percezioni sono acutissime, quasi magiche. Non tutto è chiaro sotto la luce del sole; fidati dei tuoi sogni e dei tuoi presentimenti. C’è una verità nascosta che aspetta di essere sentita, non analizzata.

Bilancia – L’Anello Patti, alleanze e armonia. È il momento di consolidare un legame, che sia affettivo o professionale. La parola chiave è “unione”. Un impegno preso ora porta con sé una stabilità duratura e preziosa.

Scorpione – I Topi Attenzione ai dettagli e ai piccoli sprechi energetici. Qualcosa sta rosicchiando la tua pazienza o le tue risorse. Fai pulizia, elimina lo stress superfluo e non permettere alle piccole ansie di rovinarti il quadro generale.

Sagittario – Il Cuore Passione allo stato puro! Il tuo centro emotivo è acceso. Che sia un nuovo amore o un progetto che ti fa battere il polso, segui ciò che ti emoziona. La gioia è la tua bussola magnetica in questi giorni.

Capricorno – Il Giardino Esci dal tuo guscio! Il successo arriva attraverso la socialità, gli incontri e la condivisione. Non restare chiusa nel tuo ufficio o nei tuoi pensieri; il mondo esterno ha un’opportunità pubblica che aspetta solo te.

Acquario – La Cicogna Vento di cambiamento. Qualcosa sta traslocando nella tua vita, portando una ventata di freschezza. È il momento ideale per iniziare qualcosa di nuovo, cambiare casa o semplicemente cambiare prospettiva. Il volo è iniziato.

Pesci – Il Giglio Pace, onestà e nobiltà d’animo. Chiudi il cerchio zodiacale con una benedizione di purezza. La tua saggezza viene riconosciuta e finalmente ti senti in armonia con il mondo. È il trionfo della tua natura spirituale.