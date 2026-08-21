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Astrotarocchi 22 agosto 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Astrotarocchi
ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 22 agosto 2026
🌻Ariete Canalizza l’impulsività in un’azione mirata; prima di tagliare una testa o una situazione, assicurati di aver ponderato le conseguenze. ⚡
🌻Toro Difendi la tua stabilità, ma non lasciarti paralizzare dal timore del cambiamento; il vero valore risiede nella tua capacità di ricostruire. 🌙
🌻Gemelli Fai ordine nel caos di idee e parole; la tua mente brillante funziona al meglio quando selezioni una sola priorità alla volta. 🌪️
🌻Cancro Proteggi la tua profonda sensibilità senza erigere muri d’aria; la tua intuizione è uno scudo, non un pretesto per ritirarti nel guscio. 🌙
🌻Leone Risplendi con generosità senza attendere il plauso altrui; la vera sovranità risiede nella consapevolezza del proprio valore, non nelle conferme esterne.📋
🌻Vergine Lascia spazio all’imprevisto e allenta la presa sul controllo totale; la perfezione è spesso nemica dell’evoluzione e della serenità. ⛰️
🌻Bilancia Smetti di bilanciare le aspettative altrui a discapito delle tue esigenze; una decisione netta e sincera porta sempre più armonia di un compromesso forzato. ⚖️
🌻Scorpione Trasforma la rabbia e i sospetti in potere rigenerativo; accetta di far morire ciò che è superfluo per rinascere con maggiore lucentezza. 🦂
🌻Sagittario Mantieni lo sguardo rivolto all’orizzonte senza dimenticare le radici; l’avventura ha valore solo se fondata su una solida verità interiore. 🏹
🌻Capricorno: Non confondere la tenacia con la solitudine; permettiti di delegare e di mostrare fragilità, senza temere di perdere la tua autorità. ⚡
🌻Acquario Coltiva la tua unicità senza isolarti dal mondo; la tua visione d’insieme serve a unire e sbloccare, non a staccarti dagli altri. ⚡
🌻Pesci Distingui i sogni dall’illusione; usa la tua profonda empatia per guidare la tua vita pratica, anziché smarrirti nelle maree emotive.⚡

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Agosto 2026
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Fabrizio Gerolla

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