Astrotarocchi 22 agosto 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 22 agosto 2026

Gemelli Fai ordine nel caos di idee e parole; la tua mente brillante funziona al meglio quando selezioni una sola priorità alla volta.

Cancro Proteggi la tua profonda sensibilità senza erigere muri d’aria; la tua intuizione è uno scudo, non un pretesto per ritirarti nel guscio.

Vergine Lascia spazio all’imprevisto e allenta la presa sul controllo totale; la perfezione è spesso nemica dell’evoluzione e della serenità.