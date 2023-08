Astrotarocchi 22 Agosto 2023 di Cristina Olmi



-Ariete fine della confusione e ora e’ proprio il momento di fare scelte, vi costera’ dei sacrifici,

-Toro ci sono dei riconoscimenti e un momento di gioia in arrivo per voi, la contropartita e’ che vi costa un sacrificio, ma vale la pena farlo, se seminate ora, piu’ avanti raccogliete tutto. Quindi il gioco vale la candela

-Gemelli c’e’ la voglia di prolungare la sensazione di benessere che avete ora, ovviamente dipende solo da voi questo, se nella bolla di benessere ci state, prolungate questo piacere e ci riuscirete

-Cancro arrivano notizie molto positive, possono essere di qualunque natura, mi escono come sorpresa quindi aspettiamo e vediamo di che vittoria si tratta

-Leone ci sono davvero dei sacrifici che continuate a fare e siete veramente stanchi, dove potete delegate un po’ e cercate di riposarvi davvero, l’anno e’ molto lungo senza riposo

-Vergine anche per voi arrivano notizie qualcosa che riguarda casa o lavoro e sono comunque buone notizie. Fateci sapere

-Bilancia qualcosa inizia a spezzarsi, verrebbe da dire qualche circolo vizioso, e facile fra qualche tempo arrivino nuove conoscenze, fra le quali qualcuno di molto interessante, quindi occhi aperti

-Scorpione e’ un momento di passaggio qualche nervosismo nell’arco della giornata potra’ esserci ma niente paura passa veloce e gia’ nella tarda mattinata arrivano buone notizie, il morale torna su nell’immediato

-Sagittario nonostante riusciate a tenere a bada la stanchezza e lo stress un po’ di riposo vi occorre, basta rilassarvi un po’ per poi ripartire tranquille e serene, riuscirete comunque a risolvere delle beghe

-Capricorno notizie che aspettate tardano ad arrivare e i cambiamenti di direzione che tanto vorreste avere, per un po’ sono bloccati, ma non per sempre, slittano di poco, ci saranno dei chiarimenti e piano piano tutto si risolve, occorre ancora pazienza

-Acquario ci saranno risposte che arriveranno e qualcuna non vi piacera’, ricordate a tutto c’e’ rimedio e piano piano riuscirete a rimettere a posto tutto vi vorra’ l’aiuto di qualcuno esperto

-Pesci arrivano notizie di cuore e un po’ di agitazione anche ma e’ un agitazione di quelle da farfalle nello stomaco direi che questa e’ una buona notizia, inizia una nuova strada



Buona giornata ❤