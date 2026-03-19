Astrotarocchi 20 marzo 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟

Venerdi 20 Marzo 2026 di Cristina Olmi



♈ Ariete – Domani le tue acque saranno agitate ma piene di opportunità. È una giornata eccellente per le transazioni economiche o per avviare nuovi progetti indipendenti. Lasciati trasportare dal flusso e non aver paura di osare: la fortuna nuota con te.

♉ Toro – Ti sentirai solido come una roccia. Qualcuno potrebbe venire da te in cerca di protezione o consiglio. È il momento di mostrare la tua grinta e difendere ciò che ti appartiene con saggezza e fermezza. Sei in una posizione incrollabile

♊ Gemelli – Domani potresti sentirti un po’ confuso. Non prendere decisioni affrettate se non vedi chiaro davanti a te. Aspetta che il vento cambi: la nebbia si diraderà presto, lasciando spazio alla chiarezza che ti contraddistingue.

♋ Cancro – Qualcuno potrebbe cercare di farti lo sgambetto, o forse sei tu che devi usare una strategia più furba del solito. Osserva bene chi ti sta intorno prima di parlare. L’astuzia sarà la tua migliore alleata per evitare piccoli inganni.

♌ Leone – In arrivo un messaggio o una visita inaspettata. La giornata sarà dinamica e veloce; non restare fermo ad aspettare, cavalca l’onda dell’entusiasmo. Novità positive sono alle porte.

♍ Vergine – Domani il tuo rifugio sarà fondamentale. Dedica del tempo alle mura domestiche o alle persone più care. È una giornata ideale per ritrovare l’equilibrio interiore e goderti la stabilità che hai costruito.

♎ Bilancia – Ti senti ancorato e sicuro. È un ottimo momento per consolidare un rapporto o una posizione lavorativa. Nonostante le tempeste esterne, la tua ancora tiene bene: approfittane per pianificare il futuro a lungo termine.

♏ Scorpione – Una giornata all’insegna della pazienza e del benessere. Il consiglio è quello di connetterti con la natura o prenderti cura della tua salute. Ricorda che le cose grandi richiedono tempo per crescere: non avere fretta.

♐ Sagittario – La tua sensibilità sarà alle stelle. Ascolta i tuoi sogni e la tua voce interiore; potresti avere delle intuizioni geniali. È anche una carta di riconoscimento sociale: il tuo fascino non passerà inosservato.

♑ Capricorno -Domani potresti ricevere o dover scrivere un documento importante. Un messaggio chiarificatore metterà fine a un’attesa. Sii preciso nelle tue comunicazioni e leggi bene tra le righe.

♒ Acquario – Potresti sentire il bisogno di isolarti per guardare le cose dall’alto. La Torre ti invita a prendere le distanze dal caos per ritrovare la tua prospettiva. È un momento di grande ambizione e crescita personale.

♓ Pesci – Hai la chiave in mano! Qualsiasi porta chiusa o problema irrisolto troverà domani la sua soluzione definitiva. Sii fiducioso nelle tue capacità, perché il successo è assicurato.



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