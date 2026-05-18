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Astrotarocchi 19 maggio 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Maggio 2026
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Astrotarocchi

ASTROTAROCCHI   Martedi 19 MAGGIO 2026 di Cristina Olmi

♈ Ariete
Energia a mille! In arrivo una bellissima notizia, uno sblocco o un arrivo improvviso che vi porterà un successo strepitoso e tanta chiarezza. Correte verso i vostri obiettivi!

♉ Toro
Stabilità fortunata. Le vostre certezze oggi sono blindate, ma c’è spazio anche per una bellissima sorpresa inaspettata. Un piccolo colpo di fortuna vi farà sorridere sul lavoro o in famiglia.

♊ Gemelli
Chiarezza in arrivo. Se c’è stato qualche dubbio o un po’ di confusione mentale nei giorni scorsi, oggi una comunicazione, un messaggio o una telefonata importante spazzerà via ogni nebbia.

♋ Cancro
Cuori in festa! Una giornata dolcissima, piena di attenzioni, complimenti e piccoli gesti d’affetto. Per i single ci sono bellissimi incontri nell’aria, per le coppie un momento di grande armonia.

♌ Leone
Siete i padroni del vostro destino. Oggi avete la forza (Orso) e lo strumento giusto (Chiave) per risolvere qualsiasi problema. Prendete in mano le redini della situazione senza esitare.

♍ Vergine
Novità sociali. Il contatto con gli altri vi rigenera. Un’uscita, un incontro nel gruppo o un evento pubblico porteranno un cambiamento positivo o una ventata di freschezza nella vostra routine.

♎ Bilancia
Ritrovate la guida interiore. Un momento di saggio distacco dal caos vi aiuterà a vedere chiaro il vostro futuro. I vostri desideri sono protetti dall’alto, fidatevi del vostro intuito.

♏ Scorpione
Tagli strategici. Se c’è stata un’insidia, una malalingua o una situazione ambigua intorno a voi, oggi userete la falce per dare un taglio netto e definitivo. Zero tolleranza per la falsità!

♐ Sagittario
Flusso in movimento. Ottimo momento per gli affari, i viaggi o i progetti a lungo termine. C’è un forte flusso di abbondanza e di benessere economico che si sta muovendo verso di voi.

♑ Capricorno
Radici forti. La giornata di oggi vi chiede di concentrarvi sul vostro benessere profondo, sulla salute e sugli affetti familiari. La vostra casa è il vostro rifugio sicuro, ricaricate le pile.

♒ Acquario
Astuzia e novità. C’è un nuovo progetto o una situazione fresca tra le mani, ma le carte vi invitano a non essere ingenui. Usate un briciolo di strategia e di furbizia per proteggere i vostri interessi.

♓ Pesci
Mollare i pesi segreti. C’è un fardello o un vecchio dispiacere che tenete custodito nel silenzio del vostro cuore. Oggi le carte vi invitano a lasciarlo andare: è tempo di alleggerire l’anima.

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Maggio 2026
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