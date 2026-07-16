Astrotarocchi 17 luglio 2026

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 17 luglio 2026

🌻Ariete Siete invitate a non temere le novità, ma ad accoglierle a braccia aperte. Lasciate andare il vecchio per fare spazio al nuovo: questo passaggio porterà solo miglioramenti e una splendida ventata di energia positiva. Preparatevi a spiccare il volo! 🕊️✨

🌻Toro oggi lasciatevi guidare dalle vostre emozioni più calde e genuine. Se dovete fare una scelta, ascoltate quel sussurro interiore che non sbaglia mai. Amate, lasciatevi amare e riempite la vostra giornata di batticuore e sorrisi: siete circondate da un’energia dolcissima! ❤️✨

🌻Gemelli non arrendetevi e non abbiate fretta, se una risposta non arriva o se un progetto trova un piccolo freno, non forzate le cose: fate un passo alla volta con calma, intelligenza e costanza. Affrontate la salita a testa alta e ricordatevi che più la scalata è impegnativa, più la vista finale sarà spettacolare. Siete molto più forti di qualsiasi ostacolo! ⛰️✨

🌻Cancro lasciatevi andare e fidatevi del vostro intuito. Siete nel vostro elemento naturale: i blocchi si sciolgono e tutto inizia a scorrere in modo armonioso e naturale. Sentitevi meritevoli di tutto il bello che sta arrivando, aprite le mani per ricevere e nuotate felici verso il vostro successo! 🐟✨

🌻Leone Oggi l’universo vi invita a ritagliarvi un momento di totale relax e intimità. Dedicatevi alle cose che vi fanno stare bene, coccolate la vostra casa e lasciate fuori dalla porta le preoccupazioni e la fretta del mondo esterno. Siete protette, radicate e circondate da un calore sincero: oggi la vera felicità abita proprio vicino a voi! 🏠✨

🌻Vergine non fatevi coinvolgere in discussioni inutili e concentratevi su voi stesse. Salite sulla vostra torre di forza: guardate le situazioni con lucidità, respirate a fondo e ricordatevi che non dovete dare spiegazioni a nessuno se sentite il bisogno di silenzio e pace. Siete padrone del vostro destino! 🏰✨

🌻Bilancia affrontate quel discorso che state evitando, fate spazio intorno a voi ed eliminate tutto ciò che vi crea stress o confusione. Usate questa sferzata di energia per fare pulizia nei vostri pensieri e nelle vostre giornate. Una volta spazzato via il disordine, vi sentirete incredibilmente leggere e rigenerate! 🧹✨

🌻Scorpione Coccolatevi, circondatevi di bellezza e siate pronte ad accogliere una splendida novità o un gesto gentile che vi scalderà il cuore. La vita vi sta offrendo il suo fiore più bello: sorridete e lasciatevi viziare! 💐✨

🌻Sagittario Non ci sono più porte sbarrate: se dovete prendere una decisione, fare una scelta o sbloccare una situazione rimasta in sospeso, questo è il momento perfetto per farlo. Credete nelle vostre capacità e nel vostro intuito. Avete il potere di sbloccare il vostro cammino e di entrare in una nuova, splendida fase di stabilità e successo. Il potere è nelle vostre mani, aprite quella porta! 🔑✨

🌻Capricorno non abbiate paura di allontanarvi da ciò che è diventato troppo stretto o noioso. Spiegate le vele, fidatevi della corrente e lasciatevi trasportare verso nuove e splendide scoperte. Il vostro viaggio verso il successo e la serenità è appena cominciato! 🚢✨

🌻Acquario siete invitate a far sentire la vostra voce, a chiamare quella persona che non sentite da un po’ o semplicemente a godervi la spensieratezza di una bella chiacchierata. Lasciate andare i pensieri pesanti e fate cinguettare il cuore: oggi la comunicazione è la vostra alleata più bella per ritrovare il buonumore! 🕊️💬✨

🌻Pesci Se dovete prendere in mano una situazione, fatelo con la calma dei forti: non avete bisogno di gridare per farvi rispettare, vi basta la vostra solida presenza. Siete protette, al sicuro e incredibilmente tenaci. Sentitevi forti e stabili come non mai! 🐻✨

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