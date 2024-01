Astrotarocchi 14 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete c’e’ qualcosa che resta nel cuore e li stara’ per sempre, ma e’ necessario andare avanti per voi, si ripresenta comunque qualcuno dal passato sentirete delle contradizioni nelle spiegazioni, spettera’ a voi la parola finale, puo’ accadere nell’arco di un mese di tempo, la giornata e’ tranquilla

Toro se c’e’ stata o c’e’ confusione in qualche situazione e in qualunque settore, all’improvviso questa nebbia si diradera’ e nonostante sia stata dura, la questione si risolve, vengono a galla cose che non si sanno, potrebbe riguardare un qualche accordo, e la faccenda si chiudera’, la giornata e’ tranquilla

Gemelli ci sono dei ritardi causati da problemi fastidiosi, ma con l’ingegno li state aggirando e si sistemano, fra le altre cose, avete una chiave fortunata in mano che risolve altre questioni, insomma il momento e’ un po’ di risoluzioni, ma a breve tornerete alla vostra tranquillita’, la giornata e’ serena

Cancro state sperando in un qualche miglioramento e se avete subito qualche perdita state tranquilli e resistete ci vorra’ un po’ di pazienza ma anche a voi le questioni, si aggiusteranno e resterete poi stabili per molto tempo, quindi stringete i denti, arrivano le soluzioni, la giornata e’ un po’ tesa, ma tranquilla

Leone arrivano notizie per qualcosa di nuovo, o qualcosa che avete gia’ fatto e rimodernate e che diventa una cosa fissa, stabile, potrebbe essere un hobby che diventa lavoro, una casa che viene cambiata di aspetto, insomma siete in fermento, ma di qualunque cosa si tratta andra’ molto molto bene nel tempo. La giornata scorre liscia

Vergine ci sono pensieri molto forti riguardo l’amore, e accade perche’ dall’altra parte, non si e’ staccata la spina, continuate a sentire l’energia molto forte, nel frattempo che aspettate, qualcosa da chiarire con qualche ente c’e’, muovete qualche passo voi, perche’ c’e’ molta confusione, con la fortuna che v’assiste la sistemate a breve, la giornata e’ buona

Bilancia il successo per voi, non e’ mai cosa facile ma l’Universo questa volta la richiesta la soddisfa, quindi se recentemente qualcosa l’avete chiesto e’ in arrivo, un sogno o una richiesta la vedrete risolta, la giornata e’ tranquilla

Scorpione arrivano notizie accompagnate dalla fortuna anche se siete un po’ stanchi questo un po’ tira su il morale e comunque ancora qualcosa da sistemare e il resto e’ in discesa, la giornata e’ tranquilla

Sagittario si supera un periodo veramente molto pesante e fastidioso e finalmente il riposo lo e’ davvero, si risolve la questione piu’ importante che avete in ballo e riuscirete finalmente a mettere a posto tutti i tasselli, la giornata e’ buona per voi

Capricorno ci sono accordi che prenderete nei prossimi giorni per lavoro, che frutteranno bene e comunque per chi lavora ci possono essere scatti o categorie che salgono di livello, tradotto soldi in piu’ che non ci si aspetta, la giornata di oggi passa tranquilla

Acquario quello che fate davvero con il cuore, con passione verra’ alla luce cosi per caso e per volere del destino, vi portera’ a prendere strade che ora non pensate per niente e saranno decisamente le vostre stade, non abbiate paura di cambiare

Pesci la giornata e’ tranquilla e approfittate del momento di respiro per programmare qualcosa, vi viene un idea interessante, tenetela per buona, vi servira’ piu’ avanti per risolvere una questione, la giornata e’ produttiva



Buona giornata



