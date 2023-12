Astrotarocchi 14 Dicembre 2023 di Cristina Olmi



Ariete alcune scelte cominciano a dare i loro risultati e inizia a sbloccarsi la possibilita’ di muovervi un po’ piu’ agilmente, possibili nuove conoscenze in arrivo

Toro qualcosa sta cambiando ed e’ gia’ cambiato nella vostra vita, il dubbio e’ se farli porta da qualche parte, la risposta e’ si , porta al raggiungimento degli obiettivi e non sempre la strada e’ comoda, in arrivo notizie di lavoro

Gemelli Oggi la giornata e’ concentrata sul lavoro e sulle questioni pratiche da sistemare, e’ di normale routine, e’ possibile che arrivino notizie di qualche amico/a per un uscita

Cancro c’e’ stato un cambiamento di rotta che non ha portato a grandi risultati, siete tornati alla linea di partenza, avete fatto bene e da qui troverete la strada giusta, arrivano soddisfazioni e entrate extra

Leone attenzione ad accordi, potrebbero esserci delle insidie nascoste, fino a che tutto non e’ chiaro, non firmate nulla, la giornata e’ incentrata su l’organizzazione di qualcosa che andra’ molto bene nei prossimi giorni

Vergine arrivano notizie di qualcuno che o torna o parte o qualche ex si riaffaccia nella vostra vita, qualcosa che non sapevate, potrebbe emergere, e’ comunque un chiarimento che qualcuno vi doveva, la giornata e’ tranquilla

Bilancia ci si sposta verso mari un po’ piu’ tranquilli, ma se non siete voi tranquilli, qualunque posto non ha pace, cercate l’equilibrio in voi stessi e poi troverete tutto il resto, la giornata comunque scorre liscia

Scorpione qualche accordo andra’ rivisto, ma nell’insieme siete solide e le cose che fate, lavoro, hobby comunque sono sempre volte a crescere in maniera stabile, arriverete ad ottenere quello che volete, ci lavorate molto, la strada e’ quella giusta continuate cosi

Sagittario qualcosa, un periodo direi e’ finito se ne avvicina uno nuovo dove quello che volevate arrivasse si sta muovendo, e nonostante sia stato difficile e irto di ostacoli, comunque ce l’avete fatta, godetevi il momento di pace e continuate cosi

Capricorno arrivano notizie a cui tenete, ci saranno piu’ possibilita’ di scegliere la strada giusta per voi e la fortuna in questo vi aiutera’, trovate il sentiero che vi porta dritti alla realizzazione di un progetto e a vederlo realizzato, la giornata e’ di normale routine

Acquario avete bisogno di un po’ di aria e di serenita’, prendetevi qualche ora per voi, e rilassatevi, potrebbe esserci un incontro con qualcuno, in compagnia il tempo passa veloce e non guasta mai fare due chiacchiere, se potete, fatelo

Pesci L’idea e’ quella di percorrere piu’ strade per arrivare ad ottenere quello che forse vi e’ stato tolto ingiustamente, usate l’astuzia e qualcosa l’otterrete indietro. La giornata e’ tranquilla



Buona giornata

🌞 Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞