✨✨✨Astrotarocchi ✨✨✨

🐦‍🔥🍒🥇13 marzo 2026 di Cristina Olmi🐦‍🔥🍒🥇

💫Ariete Giornata di grande spinta. Hai le redini in mano e sei pronto a superare ogni ostacolo. La vittoria è a portata di mano, ma ricorda di mantenere l’equilibrio tra forza e controllo. Non correre troppo se non hai una meta precisa.✨

💫Toro C’è un forte bisogno di sicurezza materiale. Stai attento a non diventare troppo possessivo o rigido nelle tue posizioni. Apriti a nuove possibilità: la stabilità è importante, ma il troppo controllo può bloccare il flusso della fortuna. 🌻

💫Gemelli Un nuovo inizio bussa alla tua porta. È il momento di rischiare, di fare quel salto nel buio che rimandi da tempo. Lasciati guidare dall’istinto e dalla curiosità: la spensieratezza sarà la tua arma vincente in questi giorni.🍂

💫Cancro Le emozioni sono profonde e a tratti confuse. Potresti sentirti più sensibile del solito o percepire dei “non detti”. Non temere le ombre: usa l’intuizione per navigare nel mistero. Presto la nebbia si diraderà rivelando la verità. 🌻

💫Leone Splendi di luce propria! È un momento di massimo successo, vitalità e gioia. Tutto ciò che tocchi sembra fiorire. Approfittane per chiarire situazioni in sospeso: la tua energia positiva contagerà chiunque ti circondi. 🍀

💫Vergine Sei nel pieno della tua operosità. La dedizione e la cura dei dettagli ti porteranno grandi soddisfazioni professionali. Continua a perfezionare le tue abilità: il lavoro metodico è la chiave per costruire qualcosa di duraturo. 🍀

💫Bilancia. È tempo di bilanci. Le situazioni che sembravano in sospeso troveranno un loro equilibrio legale o morale. Sii onesto con te stesso e con gli altri: la chiarezza d’intenti ti permetterà di agire con la massima integrità.🌻

💫Scorpione Oggi la fortuna ti sorride, cerca di sistemare le cose in sospeso, sara’ piu’ facile che tu riesca in questa giornata che in altri momenti, e’ la giornata giusta per sistemare tutto quello che volete 🍀

💫Sagittario I tuoi orizzonti si espandono. Hai gettato i semi e ora guardi lontano, aspettando che i tuoi progetti tornino a casa carichi di successo. È un ottimo momento per pianificare viaggi o nuove collaborazioni internazionali. 🌊

💫Capricorno Raggiungimento di un traguardo importante. Un ciclo si chiude perfettamente e ti senti finalmente realizzato. Goditi questo momento di pienezza e celebra i tuoi successi: sei al centro del tuo universo. ✨

💫Acquario Attenzione alla diplomazia e alle strategie. Qualcuno potrebbe non essere del tutto sincero, o forse sei tu che devi agire d’astuzia per evitare conflitti inutili. Muoviti con cautela e proteggi i tuoi interessi. 🍀

💫Pesci Un’esplosione di nuovi sentimenti! Un nuovo amore, una riconciliazione o una grande gioia emotiva sta per inondare la tua vita. Lascia fluire il tuo cuore: sei un calice colmo di amore e creatività.🌞

🔴 Buona giornata 🟡

