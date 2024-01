Astrotarocchi 13 Gennaio 2024 di Cristina Olmi



Ariete ci sono in movimento per voi ottime notizie e all’improvviso qualcosa cambia in meglio, sicuramente qualcosa che si risolve e bene per voi, il fine settimana e’ buono

Toro per voi si fermano i momenti di stress se ce ne sono stati e potrebbero esserci degli accordi, ma attenzione alla confusione, fate sempre una cosa per volta e si evitano i problemi il fine settimana e’ un po’, appunto, confusionario, ma basta fare le cose con calma e diventa tranquillo

Gemelli Qualche contrattempo c’e’ stato ma ora fila liscio come l’olio tutto, e c’e’ la soluzione a qualcosa di veramente fastidioso, il fine settimana scorre tranquillo

Cancro arrivano notizie da persona in vena di romanticismo e sembra anche molto ” presa ” da voi, per chi e’ single si vola verso l’arrivo di qualcuno che poi, nel tempo, potrebbe rimanere stabile, il fine settimana e’ tranquillo

Leone arrivano notizie che riguardano qualcuno a cui tenete molto e la cosa vi fara’ davvero molto piacere, ci sono comunque anche gratificazioni in arrivo, che non v’aspettate, il fine settimana e’ buono per voi

Vergine c’e’ necessita di usare saggezza e prudenza, solo cosi riuscirete a ritrovare la vostra centratura e a ritrovare anche la serenita’ che facilmente in questo periodo va e viene, cercate di rimanere tranquille e di riposare

Bilancia la tua vera risorsa è la capacità di adattare la tua strategia a chi hai di fronte, correndo dei rischi, certo, ma anche valutando con saggezza le opportunità, e’ il caso di riposare un po’ dalle battaglie fatte, e recuperare energie il fine settimana e’ tranquillo

Scorpione Sei oggi una persona più saggia, responsabile e paziente rispetto al passato, e questo ti consente di destreggiarti nelle varie situazioni che incontri con maggiore sicurezza e libertà di movimento. Affidati alla tua voce interiore, e sarai sicura di non sbagliare. Fine settimana sereno

Sagittario sembra che ti troverai di nuovo di fronte ad una situazione che hai già affrontato in passato, con esiti incerti.

questa volta andrà in modo totalmente diverso! Saprete destreggiarvi alla grande. Fine settimana buono

Capricorno le prossime giornate dovrai mantenerti salda nelle tue convinzioni, ma allo stesso tempo dovrai accogliere e soppesare il punto di vista di chi ti sta intorno, quindi essere un po’ elastici per ritrovare tranquillita’ e sopra tutto la centratura che ultimamente fatichi molto ad avere, il fine settimana e’ di riflessione

Acquario quando qualcosa non vi convince, insistete fino allo stremo per comprenderla, a volte le verita’ arrivano quando non ci pensate, e’ il caso di riposarvi da questa ricerca e lasciare fare all’Universo che le dara’ al momento opportuno. Fine settimana un po’ di alti e bassi d’ umore

Pesci col tempo anche il muro più possente si sgretola, quindi anche se le opposizioni sono forti, voi realizzerete con successo tutto quello che vi siete prefissati, non abbiate timore riuscirete a riportare la vostra vita in risalita, quando nessuno ci credera’ voi sarete lontani, fine settimana tranquillo



Buona giornata 🌞

Per consulenze piu’ dettagliate potete contattarmi o su Whatsapp al 347 57 49 499 o su messanger 🌞