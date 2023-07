🐠🐠🐠 Astrotarocchi🐠🐠🐠🐠🐠12 luglio 2023 di Cristina Olmi 🐠🐠



🐠Ariete sembra che oggi manchera’ un po’ di confusione ma ci sono nuovi inizi che premono sull’accelleratore, quindi farete in modo subito di fare ordine nelle questioni quotidiane e andrete dritte al punto, creare nuove situazioni

🐠Toro a voi tocchera’ valutare molto attentamente qualcosa e di conseguenza scegliere il meglio per voi, ma anche per chi vi circonda, sicuramente troverete la strada giusta per risolvere le vostre questioni, bisogna solo avere pazienza

🐠Gemelli qualcosa che abbellisca voi o l’ambiente dove vivete e’ in procinto di essere messo all’opera, e con ottimi risultati direi, saranno molto apprezzati i cambiamenti che farete, di qualunque natura siano

🐠Cancro attenzione che qualche mossa azzardata non vi procuri un po’ di agitazione, cercate di non fare azioni sconsiderate, perche’ dettate dall’istinto e non dalla ragione, potreste trovarvi in difficolta’ in futuro, per qualche giorno tirate i remi in barca e navigate a vista

🐠Leone state pazientemente sopportando i sali e scendi della vita, ma c’e’ la possibilita’ che la fortuna vi venga incontro e vi aiuti a ridimensionare questo ennesimo blocco, questo vi permettera’ di sorvolare e andare oltre verso la vostra meta e verso la risoluzione di un problema che e’ stato lungo e faticoso ma che ora porterete a compimento

🐠Vergine a volte, non vi sentite molto apprezzati da chi vi sta intorno, pero’ forse bisognerebbe da voi stesse imparare ad apprezzare quello che fate e infischiarvene un po’, se gli altri non gradiscono, importante e’ che voi state bene

🐠Bilancia e’ possibile che arrivino notizie riguardanti qualcosa di materiale quindi soldi, case, immobili in generale, che non sia imminente qualche trasloco / trasferimento?

🐠Scorpione un piccolo accordo vi permettera’ di superare un momento di stanchezza vera e propria, questo vi permettera’ di lavorare con piu’ serenita’ e piu’ tranquillita’ del solito, un po’ di respiro ogni tanto non guasta

🐠Sagittario attenzione a chi fa tanto rumore e parla troppo, intanto vi distoglie dalle mete prestabilite e poi vi confonde, se sono di aiuto bene, diversamente lasciate andare ogni cosa superflua

🐠Capricorno finalmente le cose iniziano a girare entrano soldi e si comincia a risolvere qualcosa, non e’ molto, ma l’inizio e’ sempre incoraggiante e di questo che avete bisogno ora, di coraggio

🐠Acquario non fatevi prendere dalla tristezza, anche se avete ragione, questa non aiuta a scavalcare il fosso, prendete la rincorsa e saltate, non e’ il caso di fermarvi a piangere sul latte versato, usate la creativita’ per venirne fuori e vedrete che riuscirete

🐠Pesci Per voi e’ in arrivo una conoscenza nuova interessante, sara’ bene cercare di capire meglio chi e’, siate cauti nel fidarvi e un po’ per volta capirete se e’ il caso o no di proseguire



🐠🐠Buona giornata 🐠🐠