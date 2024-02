Astrotarocchi 11 Febbraio 2024 di Cristina Olmi



Ariete in questi giorni un po’ di confusione persiste, in testa si ha l’idea anche di dover comunicare qualcosa a qualcuno, ma non si sa bene cosa fare, meglio non fare e aspettare la settimana entrante dove le idee saranno senza dubbio piu’ chiare la giornata va un po’ su e giu’, ma ci si barcamena bene

Toro le decisioni sono prese, navigate e cambiate direzione, arrivano notizie affettuose da amici, o notizie di lavoro, che comunque sono positive, arrivano anche soluzioni a questioni in sospeso, insomma un periodo di grande fermento e di novita’, la giornata e’ tranquilla

Gemelli attenzione se firmate contratti, accordi con qualcuno, ci sono delle insidie nascoste, e’ bene farlo controllare da un’esperto e solo dopo sistemate le cose, allora si puo’ firmare, la giornata comunque scorre tranquilla

Cancro ci sono delle novita’ in famiglia, puo’ nascere qualche discussione o si puo’ ripetere qualcosa che gia’ e’ accaduto, bastera’ parlare chiaro fra parenti e si risolveranno eventuali dissapori

Leone giornate divertenti con spostamenti e grande chiarezza d’idee su possibili nuovi progetti, e’ ora d’iniziare a programmare e gettare le basi per nuove iniziative, la giornata e’ tranquilla

Vergine a volte sembra che un colpo di vento spazzi via tutto quello che si e’ fatto per realizzare qualcosa, in realta’ forse non era qualcosa giusto per voi, ma avete fatto esperienza che vi sara’ utile ora per valutare anche meglio persone e situazioni, e lo farete molto bene, la giornata per voi scorre serena

Bilancia i progetti di spostare qualcosa, forse un attivita’ o qualunque cosa avete in mente, sono pronti per essere effettuati, se non fosse per la paura di saltare un po’ nel buio, ogni inizio e’ un salto basta avere una profonda fede in se stessi e tanta volonta’ e tutto andra’ bene, la giornata e’ molto tranquilla

Scorpione quello che in passato vi ha creato problemi sta per avere una delusione cocente, ma del resto il male fatto non e’ stato poco e comunque voi avete solo aspettato gli eventi, il resto l’ha fatto l’Universo, voi siete solo spettatori, e va bene senza dubbio cosi, la giornata e’ ottima

Sagittario chiusa una porta si apre un portone, e’ ora di migrare verso altre soluzioni, altre situazioni persone e storie, il vecchio e’ ora di lasciarlo passare, non serve piu’, quindi se pensate che qualcosa vada cambiato e’ ora di pensarci e iniziare sul serio, la giornata e’ di progetti da mettere in ordine, momento di grande fermento il vostro

Capricorno arrivano promozioni e guadagni extra per voi, ma anche stipendi che un po’ salgano, a qualcuno la categoria, insomma bene o male arriva una bella sorpresa, fra l’altro straguadagnata, e qualche cosa in piu’ non guasta mai

Acquario vi agitate per qualcosa che non ha motivo di farvi stare cosi, rilassatevi, i vostri timori sono ingiustificati, non c’e’ nulla che non va e’ solo un po’ tutto rallentato ma cammina quindi direi rilassatevi e godetevi la giornata

Pesci piuttosto che fare la scelta sbagliata meglio non farne e rimandare, rischiate di entrare in una strada senza uscita, se non e’ impellente, meglio aspettare e farlo in un momento migliore. La giornata e’ un po’ nervosa



Buona giornata