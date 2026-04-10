Astrotarocchi 11 aprile 2026

🌟🌟🌟ASTROTAROCCHI 🌟🌟🌟 SABATO 11 Aprile 2026 di Cristina Olmi

Ariete ♈

Preparati a un movimento. La Cicogna annuncia un cambiamento positivo e dinamico. Se c’era una situazione stagnante, finalmente si sblocca: è il momento di volare verso nuovi lidi o iniziare un nuovo progetto.

Toro ♉

La tua parola d’ordine è sicurezza. L’Ancora ti garantisce stabilità nel lavoro e nelle relazioni. Ti senti solido e radicato; è la giornata ideale per consolidare ciò che hai costruito con fatica.

Gemelli ♊

C’è un po’ di tensione nell’aria. Potresti dover affrontare una discussione o fare “pulizia” in un rapporto che non funziona più. Usa la tua dialettica per risolvere i conflitti, ma evita di alimentare polemiche sterili.

Cancro ♋

Le tue emozioni sono protagoniste. La Luna riflette il tuo mondo interiore, i sogni e l’intuizione. Ascolta la tua voce profonda: potresti avere un’intuizione brillante o un momento di grande romanticismo.

Leone ♌

Il successo è a portata di mano! Il Sole è la carta della riuscita totale, dell’energia e della chiarezza. Brillerai in ogni cosa che farai e le persone saranno attratte dal tuo calore naturale.

Vergine ♍

C’è qualcosa che bolle in pentola, ma non è ancora il momento di rivelarlo. Il Diario suggerisce segreti, studio o una scoperta importante. Mantieni il riserbo sui tuoi piani futuri.

Bilancia ♎

È tempo di guardare le cose dall’alto. La Torre ti invita a prendere le distanze dal caos quotidiano per analizzare la situazione con oggettività. Proteggi la tua privacy e mantieni la tua integrità.

Scorpione ♏

Oggi la forza è con te. L’Orso simboleggia il potere, la protezione e la determinazione. Potresti ricevere il supporto di una figura autorevole o essere tu stesso il punto di riferimento per gli altri.

Sagittario ♐

In arrivo notizie veloci! Il Cavaliere porta messaggi, visite o nuove opportunità che richiedono una risposta rapida. Non restare fermo: l’azione è la tua migliore alleata oggi.

Capricorno ♑

L’attenzione si sposta sulla famiglia e sulla tua intimità. La Casa parla di comfort e sicurezza domestica. È il momento perfetto per dedicarti ai tuoi cari o per apportare miglioramenti al tuo spazio vitale.

Acquario ♒

La fedeltà e l’amicizia sono al centro della tua giornata. Potrai contare su un amico fidato o dimostrare la tua lealtà a qualcuno che ne ha bisogno. I rapporti basati sulla fiducia si rafforzeranno.

Pesci ♓

La fortuna ti sorride con piccole, grandi gioie. Il Trifoglio indica un momento di ottimismo, un colpo di fortuna inaspettato o semplicemente una giornata che scorre con leggerezza e serenità.

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