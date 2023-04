❤ ❤ ❤ ASTROTAROCCHI ❤ ❤ ❤

11 Aprile 2023 di Cristina Olmi



❤ Ariete dovrete fare scelte determinate e chiare, soprattutto negli intenti dovete sapere verso dove vi dirigete e poi muovervi, ma nel contempo non fatevi fermare da nulla e da nessuno, e’ la vostra strada e se hanno dei problemi che non piace quello che fate, e’ un problema loro, non vostro

❤ Toro arrivano comunicazioni inerenti questioni economiche o pagamenti inerenti tasse o transazioni in banche o uffici postali ( nei prossimi giorni ovviamente ) o notizie che vi emozionano particolarmente, l’amore in questi giorni e’ sotto la luce dei riflettori, puo’ nascere un amore molto romantico, Se dovete scrivere o comunicare qualcosa oggi e’ la giornata giusta

❤ Gemelli per chi lavora autonomamente gli affari s’incrementeranno, anche se dovrete superare alcuni scogli, riuscirete a piantare la vostra bandierina in cima, in generale e’ una buona giornata

❤ Cancro Siete molto versatili in questo momento ma ci sono anche molti alti e bassi d’umore perche’ non vedete risultati concreti o come li volete voi, questo e’ il periodo per voi di seminare e osservare, raccoglierete piu’ avanti quindi va benissimo la versatilita’, non avete nulla da temere, e’ solo molto faticoso

❤ Leone a volte siete un po’ delusi per delle cose che fate fatica ad accettare, ma fanno parte della vita, e in compenso per voi arrivano dei soldi inattesi, guadagni extra e se siete nel commercio, si fanno buoni affari, siete, in questa fase, protetti e al sicuro, qualche delusione non fermera’ l’inarrestabile marcia verso il trionfo, il miglioramento e’ destinato anche a durare nel tempo.

❤ Vergine state organizzando una battaglia senza precedenti state scendendo in campo ma non avete idea di dove vi portera’ questa guerra, in realta’ la vittoria, senza saperlo, l’avete in tasca, quindi fatela combattere a chi e’ competente al posto vostro e vedrete che non ce ne sara’ per nessuno. L’intricata matassa verra’ sbrogliata e avrete ragione, a che serve correre a perdifiato, quando l’avete gia’ vinta?

❤ Bilancia arrivano notizie positive legate a burocrazia o qualcosa che state aspettando risposta, questa sara’ positiva e piu’ in generale il momento e’ buono se dovete agire con la giustizia o con la burocrazia ( Ovviamente accadra’ nei prossimi giorni )

❤ Scorpione attenzione a riflettere prima di agire, l’impulsivita’ non e’ da voi, ma siete tentati di partire in quarta, non lo fate, sbagliereste le scelte e soprattutto creereste un clima molto antipatico, rimanete come siete, tranquilli e sereni

❤ Sagittario all’improvviso cambiate direzione in base a delle notizie che arrivano da amici, ci sono nuovi inizi e una chiave per sbloccare qualche situazione che era in stallo con soddisfazione

❤ Capricorno o e’ una giornata la vostra un po’ frenetica ma piena di cose da fare e che vanno tutte del verso giusto, verrebbe da dire una giornata proficua davvero molto

❤ Acquario qualcuno del passato vi porta delle notizie e delle novita’ per voi sono in arrivo c’e’ un festeggiamento per qualcosa di lieto, potrebbe essere nascita, matrimonio, anniversario ecc, comunque la giornata e’ buona

❤ Pesci c’e’ un confronto che dovrete avere con qualcuno attenzione all’astuzia dell’avversario avrete fortuna otterrete quello che volete



Buona giornata