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Astrotarocchi 11 agosto 2026

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
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Astrotarocchi

ASTROTAROCCHI di Cristina Olmi 11 agosto 2026

🌻Ariete La tua energia è al massimo, ma rischia di trasformarsi in scontro se non la dirigi con astuzia. Prima di agire d’impulso, conta fino a tre e usa la tua determinazione per chiudere un progetto in sospeso anziché aprire nuovi fronti di conflitto.🔥
🌻Toro La tua ricerca di stabilità è una forza, ma a volte si trasforma in pigrizia. Osare un piccolo cambiamento — che sia nell’ambito professionale o nella routine quotidiana — ti aprirà porte inaspettate senza minare la tua sicurezza.🌙
🌻Gemelli La tua mente viaggia a mille all’ora e le idee non mancano, ma il rischio di disperdere le energie è alto. Scegli un solo obiettivo importante per volta e portalo a termine prima di passare alla prossima intuizione.🌪️
🌻Cancro La tua grande sensibilità è un dono, ma lasciarti influenzare dagli sbalzi d’umore altrui ti svuota. Impara a dire qualche “no” con gentilezza ma fermezza per tutelare la tua pace interiore e le tue energie.🌙
🌻Leone Il tuo carisma naturale attira l’attenzione, ma la vera forza ora risiede nella capacità di fare spazio agli altri. Dai voce a chi ti sta accanto: troverai preziosi alleati e punti di vista che arricchiranno la tua visione.📋
🌻Vergine Il perfezionismo ti aiuta a non sbagliare, ma rischia di appesantirti. Accetta che non tutto possa essere pianificato nei minimi dettagli e concediti la libertà di gestire gli imprevisti con un pizzico di flessibilità.⛰️
🌻Bilancia La ricerca dell’armonia a tutti i costi rischia di farti slittare nell’indecisione. Fidati del tuo intuito e prendi una scelta chiara, senza la paura di scontentare qualcuno: la chiarezza ti regalerà grande sollievo. ⚖️
🌻Scorpione Quando senti salire il sospetto o la stanchezza, resisti alla tentazione di isolarti nel tuo guscio. Usa il tuo intuito profondo per trasformare un’inesattezza o un dubbio in un’opportunità di chiarimento aperto. 🦂
🌻Sagittario La tua visione è sempre proiettata verso l’alto e verso il futuro, ma per realizzare i tuoi grandi sogni servono basi concrete. Cura i dettagli pratici ed economici del presente prima di spiccare il prossimo volo. 🏹
🌻Capricorno La tua dedizione e il tuo senso del dovere sono incrollabili, ma non devi portare tutto il peso del mondo sulle tue spalle. Affida qualche responsabilità agli altri e concediti del tempo di qualità per ricaricare le pile. ⚡
🌻Acquario la tua mente è sempre avanti con concetti e progetti innovativi. Il consiglio per te è di muovere il primo passo concreto: trasforma la teoria in azione ed esponi chiaramente le tue intenzioni a chi ti circonda.⚡
🌻Pesci Sognare ad occhi aperti è il tuo superpotere, ma fai attenzione a non confondere i desideri con la realtà dei fatti. Mantieni uno sguardo lucido sulle situazioni affettive e pratiche prima di investire tutte le tue emozioni.⚡

 

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Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla10 Agosto 2026
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