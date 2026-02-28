Astrotarocchi 1 marzo 2026

✨✨✨Astrotarocchi ✨✨✨

01 marzo 2026 di Cristina Olmi



💫Ariete Domani sarà una giornata all’insegna del controllo. I Tarocchi ti suggeriscono di usare la logica piuttosto che l’impulso. Ottimo per pianificare qualche incontro importante che sembra essere in vista: la tua fermezza sarà la tua arma vincente.💫

💫Toro Cerca consiglio in persone sagge o in tradizioni consolidate. Non è il momento di stravolgere tutto, ma di ascoltare. Una chiamata importante potrebbe portarti un aiuto inaspettato, accoglilo e soprattutto ascoltalo, ti portera’ nella direzione giusta e la soluzione non e’ cosi lontana come sembra 🌟

💫Gemelli Ti troverai di fronte a un bivio. La scelta non deve essere solo razionale, ma deve risuonare con il tuo cuore. Segui ciò che ti fa sentire in armonia con l’ambiente circostante.🍂

💫Cancro Vittoria in arrivo! Se hai avuto dubbi ultimamente, domani sentirai una spinta energetica che ti porterà a superare gli ostacoli. Mantieni le redini ben salde e procedi con fiducia.🌻

💫Leone La tua pazienza verrà messa alla prova, ma la carta della Forza indica che vincerai con la dolcezza e la determinazione, non con l’aggressività. Domini le tue emozioni e tutto si sistemerà.🍀

💫Vergine Domani preferirai la solitudine. È un ottimo momento per riflettere sui fatti e preparare i documenti o le prove necessarie per le tue sfide future. La verità si trova nel silenzio.✨

💫Bilancia L’equilibrio viene ripristinato. Se aspetti una risposta legale o burocratica, le carte indicano un esito equo. Presentati con i fatti e la verità trionferà. 🌟

💫Scorpione Non temere: è la fine di un ciclo pesante. Qualcosa si chiude per lasciare spazio al nuovo. Lascia andare il vecchio rancore per accogliere la luce solare che sta arrivando🍀

💫Sagittario Moderazione è la parola chiave. Cerca di conciliare gli opposti. In campo affettivo, un approccio calmo e pacato risolverà una piccola incomprensione comunicativa. 🌊

💫Capricorno Attenzione alle tentazioni o ai legami troppo stringenti. Qualcuno potrebbe provare a manipolare la situazione. Mantieni la tua integrità e non farti trascinare in provocazioni. 🌹

💫Acquario Speranza e ispirazione. Domani è una giornata magica per i sogni. Le stelle brillano per te: segui l’intuizione, perché ti porterà verso la risoluzione di un problema che ti affliggeva. 🍀

💫Pesci Le emozioni sono intense e forse un po’ confuse. Non tutto è come sembra; scava sotto la superficie. Fidati del tuo sesto senso, ma aspetta che la nebbia si diradi prima di agire.🌞



