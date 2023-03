Astrotarocchi 1 aprile 2023

a cura di Cristina Olmi

-Ariete la soluzione a un problema che vi da’ noia e’ l’accordo con qualcuno che sara’ veramente redditizio, non fate scappare l’occasione

-Toro si risolve qualcosa e sono possibili notizie di qualche ritorno o spostamento da fare, una volpe deporra’ la pelliccia ed e’ possibile che nei prossimi giorni vi contattera’, attenzione e’ sempre una volpe

-Gemelli sono possibili momenti piacevoli con qualcuno, anche di famiglia, non necessariamente con il vostro amore, c’e’ voglia di rilassarsi

-Cancro per voi c’e’ un cambio di direzione e un movimento / spostamento verso un luogo di pace e relax con amici con cui legate bene, cercate di riposare

-Leone avete messo ( alcuni non tutti ) il cuore in freezer e fate delle scelte cambiate proprio direzione verso una persona che veramente vi sta a cuore e forse e’ il caso di fare presto.

-Vergine attenzione a liti e battibecchi sono piuttosto vicini e fastidiosi, se potete evitateli

-Bilancia comunicazioni frequenti vi porteranno a risolvere una questione pesante che vi ha creato problemi. Si risolve a breve

-Scorpione siete al riparo da qualunque cosa e studiate nuove strategie arrivano riconoscimenti e il meritato successo per quello che fate. Bravi

-Sagittario l’astuzia e una buona strategia possono portarvi molto lontano ma dovete agire in silenzio, con molta attenzione riuscirete a mettere in atto proprio la strategia vincente ( va bene per amore e lavoro )

-Capricorno vorreste aprire una porta ma al momento c’e’ un impedimento, niente paura arriva il momento giusto in cui si capira’ molto bene verso che direzione state andando. Per ora rimanete tranquilli

-Acquario giornata tranquilla in famiglia con anche qualche momento di relax e di gioia, una buona giornata la vostra

-Pesci nuovi inizi che sono un po’ difficoltosi e vedete impedimenti ovunque, ci sono, ma ricordate le montagne vanno aggirate non prese a testate



Buona giornata