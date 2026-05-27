Assolavoro, da servizi spiaggia a operatori wellness oltre 50mila opportunità di lavoro estive

(Adnkronos) – Sono oltre 50mila le opportunità di lavoro tramite agenzia in arrivo con la bella stagione, secondo le stime di Assolavoro DataLab, l’Osservatorio dell’Associazione nazionale delle agenzie per il lavoro che rappresenta oltre l’85% del settore. Dai performer e promoter, ai camerieri e cuochi, baristi e personale in gelateria: la domanda non si concentrerà solo nella ristorazione, ma anche nei servizi di spiaggia e balneazione. Inoltre, nel turismo aumenterà la ricerca di housekeepers, addetti alla logistica e al front office, e operatori di wellness e spa. Largo anche agli shop assistant e al personale della gdo per assistere le persone negli acquisti durante l’estate. Dagli studi dell’Osservatorio Assolavoro DataLab condotti sui principali portali di vacancy e tramite analisi dirette, emerge in generale un’alta richiesta di lavoro stagionale nella grande distribuzione per addetti alle vendite e standisti, e per il trasporto persone.

Le richieste si concentrano soprattutto nei servizi Horeca e turistici, ma riguardano anche le professioni collegate all’accoglienza, all’animazione e all’intrattenimento, oltre all’accompagnamento e al benessere. I gruppi professionali di riferimento dei servizi per il turismo e la grande distribuzione alimenteranno in tutto oltre 500mila richieste di profili stagionali nel periodo in esame. Tra queste, le opportunità tramite agenzie per il lavoro sono più di 50mila. La somministrazione, inoltre, entro settembre 2026 offrirà complessivamente in tutti i settori e nelle attività anche non stagionali circa 400mila opportunità di lavoro.

Buona conoscenza di almeno una lingua straniera, ottime capacità comunicative, flessibilità negli orari e disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi. Queste le caratteristiche più spesso ricercate dalle aziende. Si tratta di contratti di lavoro in somministrazione, ovvero con le stesse tutele e la stessa retribuzione del lavoro dipendente e – per quelli a tempo determinato – con occasioni doppie di reimpiego allo scadere del rapporto di lavoro. Le Agenzie, poi, rappresentano la porta di ingresso preferenziale per i giovani nel mondo del lavoro con più di un occupato su due che ha meno di 35 anni. I giovani che entrano nel mercato del lavoro tramite una Agenzia hanno più rapidamente accesso a un contratto di lavoro stabile. Per candidarsi è possibile contattare le singole Agenzie per il Lavoro. L’elenco delle principali filiali delle agenzie, accreditate presso l’apposito Albo del Ministero del Lavoro, è disponibile sul sito di Assolavoro.

—

lavoro/offerte-lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)