Assange: Milano non approva discussione su cittadinanza onoraria al giornalista australiano

(Adnkronos) – No alla discussione sulla cittadinanza onoraria per Julian Assange da parte del Comune di Milano, almeno per ora. Il Consiglio comunale, infatti, ha deciso di non votare l'ordine del giorno per approfondire il discorso sull'attribuzione dell'onorificenza per il fondatore ed editore di Wikileaks. Sul tema la maggioranza è divisa, mentre i due consiglieri che hanno avanzato la proposta, Carlo Monguzzi (dei Verdi) ed Enrico Fedrighini (Sinistra x Milano), intendono dare battaglia. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

